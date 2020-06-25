 

Из-за жары в Сибири уже выгорело лесов площадью с Грецию

25.06.2020, 7:50, Новости дня

В Сибири стоит аномальная жара, и в заполярном Верхоянске, знаменитом своими холодами, побит рекорд высокой температуры. Это одно из проявлений потепления климата, и из-за такой жары чаще вспыхивают лесные пожары, передаёт France 24.

Это самый холодный в мире обитаемый регион. Якутия привычна к рекордам холодной температуры. Но Верхоянск отныне известен рекордом жары, который зарегистрировали в эту субботу — 38°C. Такого никогда не было в городе, который находится севернее Полярного круга.

ЭКСПЕРТ: Здесь сейчас влияние зоны высокого давления, которая мешает придти сюда более холодному воздуху. Поэтому температура и такая высокая.

В этом регионе уже бывали волны жары, но никогда они не были столь сильными и такими долгими.

ЭКОЛОГ: Можно сказать: это происходит только сейчас, одноразовое явление, и перевести взгляд. Но на самом деле это лишь одно из проявлений потепления климата и в Арктике есть много других проявлений: таяние вечной мерзлоты, лесные пожары и, конечно, уменьшение ледяного покрова.

По данным Greenpeace, пожары в РФ в этом году уже уничтожили леса площадью в территорию Греции. А это только начало сезона.

ЖИТЕЛЬ РЕГИОНА: Сейчас уже 10 дней ненормальная погода, очень сухая и жаркая. Количество пожаров растёт. И поскольку эти регионы находятся на очень отдалённой территории, тяжело отправить туда пожарных, авиацию.

2020 год уже стал очень жарким по всей России. По данным американских исследователей, первые пять месяцев года температура держится выше нормальной на 5°C.

Дата выхода в эфир 23 июня 2020 года.



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