 

В ОП рассказали об открытии избирательных участков и мерах по защите здоровья

25.06.2020, 7:48, Новости дня

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал об открытии избирательных участков для проведения Общероссийского голосования по законопроекту о поправке в Конституцию РФ и мерах по защите здоровья.

«Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья. Подтверждаем: схема разделения потоков входящих и выходящих на участках имеется», – сообщил Григорьев в своем Twitter.

Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья.
Подтверждаем: схема разделения потоков входящих и выходящих на участках имеется. pic.twitter.com/k6T7xKvBCG

— Максим Григорьев (@grigorievms) June 25, 2020

Он также подтвердил, что на участках для проведения Общероссийского голосования по законопроекту о поправке в Конституцию производится проверка температуры.

Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья.
Подтверждаем: проверка температуры прлизводится. pic.twitter.com/CkvBrJnRvx

— Максим Григорьев (@grigorievms) June 25, 2020

Общественные наблюдатели удостоверились, что голосующие снабжаются необходимыми средствами защиты.

Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья.
Подтверждаем: голосующие снабжаются необходимыми средствами защиты. pic.twitter.com/AfriY1QOlB

— Максим Григорьев (@grigorievms) June 25, 2020

«Подтверждаем: члены участковых комиссий снабжены необходимыми средствами защиты», – сообщил Григорьев.

Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья.
Подтверждаем: члены участковых комиссий снабжены необходимыми средствами защиты. pic.twitter.com/wxkCLhszVW

— Максим Григорьев (@grigorievms) June 25, 2020

Руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием заверил, что обработка участков перед голосованием производится в полном объеме.

Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья.
Подтверждаем: обработка участков перед голосованием производится в полном объеме. pic.twitter.com/C5FywlNoGb

— Максим Григорьев (@grigorievms) June 25, 2020

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье.

Напомним, 1 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля, причем 1 июля будет выходным днем. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня.

Для наблюдения за голосованием зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.

Глава государства отмечал, что конституционные новации, в случае их принятия, зададут более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, помогут решить вопросы повышения качества жизни.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул «судьбоносную важность для страны» предстоящего голосования, а также назвал поправки к Конституции «вопросом существования государства и его будущего».



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