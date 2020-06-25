Экс-ведущая передачи “Орел и Решка” Натали Неведрова сделала маммопластику

25.06.2020, 7:30, Разное

Популярная телеведущая Натали Неведрова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о проведенной недавно операции на груди. Пост знаменитости вызвал поддержку со стороны подписчиков.

Основой публикации стала “фотокарусель” из двух снимков, на первом из которых красавица позирует на больничной койке в весьма хорошем настроении. Коллаж она сопроводила рассказом об обстоятельствах своей внешней метаморфозы. В частности, Неведрова сообщила, что в ранней молодости она не была обладательницей роскошного бюста, что вызывало у неё некоторые комплексы. Однако затем её грудь превратилась в “красивую упругую яблоковидную трёшку”, став, соответственно, предметом её гордости. К слову, второе фото “карусели” как раз и демонстрирует прелести телезвезды именно в этот период. Но рождение и грудное вскармливание двоих малышей вызвало у неё естественное обвисание бюста, и тогда красотка решилась на маммопластику. В клинике Неведровой сделали якорную подтяжку и восполнение объема круглыми имплантами Ментор 275 мл. Знаменитость пообещала подписчикам, что будет держать их в курсе о подробностях восстановления.

Стоит отметить, что решение ведущей вызвало искреннюю поддержку у её фолловеров. Некоторые из подписчиц поинтересовались подробностями пластической операции, но большинство поклонниц все же предпочли восхититься новыми “формами” любимицы. “Красота!!! Ура!” – не смогла сдержать позитивных эмоций одна из них.