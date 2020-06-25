Мнение: Черный Иисус

25.06.2020, 7:25, Разное

Нажористо как. Активист Black Lives Matter разбирается с вопросом расизма Иисуса.

Американский активист Шон Кинг высказался за уничтожение статуй, фресок и витражей, на которых Иисус Христос изображается как белый человек, так как, по его мнению, эти образцы искусства являют собой пример «омерзительной формы выражения превосходства белой расы», передаёт Daily Wire. Как отмечает канал, всё это указывает на то, что такие радикалы, высказывая подобные идеи, шутить вовсе не собираются.

Шон Кинг вчера попал в тренды Twitter под тегом Talcum X* — я бы его никогда так не назвал, но именно под этим названием он попал в тренды. Что касается прозвища, то оно проистекает из обвинений его в том, что он абсолютно белый, так как в его свидетельстве о рождении оба его родителя указаны как белые. Однако Шон Кинг отверг эти обвинения, заявив, что его реальный отец — не тот, кто указан в этом документе, и на самом деле он метис. Ну и так далее, не хочу лезть в эту мыльную оперу. Но на чём я бы хотел остановиться, так это на реальной трагедии, которую впаривают американцам: Шон Кинг призывает своих отморозков и мордоворотов крушить церкви.

То есть речь уже не идёт о снесении памятников конфедератам — мол те предали Америку. То есть речь уже не идёт о снесении памятников отцам-основателям — потому что они расисты, плохие люди, а Америка — ужасная страна. В данном случае мы всё же говорим об общественной, правительственной собственности. Теперь речь зашла о том, чтобы прийти в частные церкви, чтобы бить стёкла и рушить статуи.

Шон Кинг пишет следующее, цитата: «Да, я считаю, что статуи белого европейца, которые, как они говорят, изображают Иисуса, также нужно снести. Все эти статуи — форма выражения превосходства белой расы, и так было всегда. В Библии, когда семья Иисуса хотела скрыться и смешаться с толпой, куда, как бы вы подумали, они подались? В ЕГИПЕТ! Не в Данию. Снесите эти статуи».

То есть не «я призываю церкви их убрать» — тогда бы говорили о том, что церкви должны их убрать, — а чтобы ты, вот лично ты, их сносил. «Да, все фрески и витражи с белым Иисусом и его матерью-европейкой, а также их белыми друзьями нужно ликвидировать. Это омерзительная форма выражения превосходства белой расы. Это инструменты угнетения. Расистская пропаганда. От них всех нужно избавиться».

Я не знаю, почему они решили, что Иисуса обычно изображают как какого-то нордического бога, как скандинава или кого-то такого. Это же просто не так. Иисуса не изображают как Тора — за исключением, быть может, пары церквей в Исландии. Но во всех остальных местах его представляют по-другому. Его изображают евреем — кем он, собственно, и был.

Но кое-кто утверждает, что Иисус на самом деле был темнокожим или арабом. Это тоже не так. Поэтому его таким и не изображают. Иисус — не знаю, читали ли вы библию, так что осторожно, спойлер — был евреем. И если вы посмотрите на изображение Иисуса, то в большинстве случаев он так и выглядит. Взгляните, скажем, на Туринскую плащаницу — реликвию, на которой, как считается, нанесён лик Христа. Художественные изображения Христа, как правило, примерно так и выглядят.

Но он, Шон Кинг, хочет всё это сжечь. Он хочет снести статуи и хочет разбить стёкла. Потому что, наверно, ему не нравятся белые люди. Он призывает сносить всё, что белое — даже если мы говорим о Сыне божьем и его матери, Богородице.

И дальше они будут вести себя всё радикальнее. А чего ждут консерваторы? Нам кажется, что это они понарошку. Шуточки шутят. Но это не так. Они сообщают нам, что хотят сделать, и затем они это делают. Они говорят нам, что хотят снести памятники Роберту Ли? Они сносят памятники Роберту Ли. Они говорят нам, что хотят снести памятники Джорджу Вашингтону? А затем и в самом деле сносят памятники Джорджу Вашингтону.

https://russian.rt.com/inotv/2020-06-24/Ot-statuj-do-cerkvej-amerikanskij – цинк

Если серьезно, то при желании, можно легко предположить, что в указанный исторический период, к которому относят жизнь Иисуса, на указанной территории, вполне можно было найти чернокожих, хотя бы и в виде рабов, там Нубия была не так уж и далеко.

Но вряд ли вокруг темы цвета кожи в 1-м веке нашей эры, можно построить хоть сколь-нибудь непротиворечивую религиозную конструкцию, если конечно не стоит задача развить и углубить какой-нибудь культ Тумба-Юмба.

И да, данный "активист" плохо знает географию – указанная территория не европейская, а азиатская, а значит Иисус был азиатом, если смотреть на вопрос с точки зрения геоиграфии. А значит, тут мы имеем оскорбление азиатов по цвету кожи.

Или речь идет об оскорблении евреев? Нет ли тут черного антисемитизма? Или их тоже можно, потому что они не черные? Да это же будет эпический батл (можно в рэп-формате) – гешефтополучатели от холокоста из Антидиффамационной Лиги против Активистов Black Lives Matter.

Нельзя все так не отметить, что эпохи слома мироустройства всегда давали благодатную почву для различных идиотов, религиозных мракобесов и несостовяшихся геростратов, которые как правило неспособны что-то построить, а способны лишь разрушать окружающую действительность, являя собой не актор преобразования реальности, который двигает историю, как это делали французские революционеры или большевики, а элементами распада и деструкции. В данном случае их порой даже можно представить элементами контролируемого сноса.

Вполне понятно, что у американских протестующих не заметно грамотного авангарда и организации (ну кроме кукловодов из Дем.партии), который мог бы помочь массам выдвинуть грамотные экономические и политические требования и вырвать реальные уступки из рук власть придержащих. Поэтому на первый план выходит пустой акционизм, погромная активность, мародерство, отвлечение на малозначимые темы, что полностью устраивает заказчиков процесса.

С одной стороны, используя подобные блуждающие в трех соснах массы, одна часть правящей американской элиты атакует другую часть истеблишмента (пускай и с болезненными последствиями для США в долгосрочной перспективе).

С другой стороны – эти же протестующие идеально подходят и для дискредитации левых или коммунистических идей на фоне импотенции американских компартий, которые либо жалко плетутся в обозе у подобных протестов, либо демонстрируют полную неспособность оседлать протестную волну.

Так что все это удар не только по американским правым (символы которых так безжалостно топчут), но и по серьезным американским левым, которым теперь еще долго придется отмываться от облика анархиста-погромщика с флажком ЛГБТ. Не случайно во всей этой движухе почти нет красных флагов и коммунистической символики, она совершенно не про это, поэтому Дем.партия столь любезно это поддерживает и подпитывает. Это ровно та же самая партия, которая фактически потворствовала уничтожению коммунистических памятников на Украине руками своих марионеток и нацистов.

Но вот если вдруг, чисто случайно, в США появится к примеру коммуна, которая попробует реально взять власть в своем городе и начнет выдвигать социалистические или коммунистические требования (например, национализацию крупных гос.корпораций и Федеральной Резервной Системы, а также вывод американских войск из оккупированных стран), вы очень быстро увидите, как подобное выступление стремительно закатают в асфальт, и полицейские, которые некоторые по недоразумению жалеют, стесняться не будут.

Ну а для анархических или расистских имитаторов везде у них дорога.

В обнимку с Черным Иисусом с лицом невинноубиенного уголовника Джорджа Флойда.

Но активистам надо поторопиться – вопрос канонизации Флойда и расового облика Иисуса надо решить до ноября, потому что потом лавочку с большой долей вероятности прикроют безотносительно результатов выборов.