Желание упасть в пропасть или Таинственный Зов Пустоты

25.06.2020, 7:24, Разное

Представьте себе, что вы находитесь на краю очень высокого здания или скалы и смотрите вниз с головокружительной высоты. Вам открывается замечательный вид, а люди внизу снуют как муравьи, или вы видите там деревья или море с волнами.

А затем вы слышите это – тихий голос в вашей голове, который говорит вам "А что если тебе туда прыгнуть? Сделай это".

Иногда этот голос слабый и почти незаметный, в других случаях он почти кричит и заполняет этим криком весь ваш мозг. Ваше тело становится напряженным, возникает сильно желание сделать шаг вперед и упасть, чтобы полететь вниз к земле.

И самое главное – вам кажется, что вы сможете сделать это и с вами ничего страшного не будет, зато вы получите непередаваемое наслаждение в полете (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

К счастью, подавляющее большинство людей на этом этапе "возвращаются" к своей рациональной стороне и отходят от края, после чего настойчивый зов пропадает. После чего вы думаете "Я что, схожу с ума? Почему у меня было желание прыгнуть туда и падать в воздухе? Может быть некие внешние силы воздействовали на меня и хотели, чтобы я сделал это?".

Это явление называется Зов Пустоты и оно куда более распространенное, чем можно подумать. Просто не каждый человек, преодолевший этот зов, способен признаться в том, что испытывал его.

Первыми на это явление обратили внимание французы, у них возник особый термин "l'appel du vide", что переводится буквально "Зов Пустоты". Ученые иногда зовут это явление "феноменом высокого моста" и связывают его с самоубийцами, прыгающими с мостов, однако "Зов Пустоты" нечто большее, чем желание убить себя.

Редкое и внезапное ощущение сделать что-то очень опасное, что может убить тебя или искалечить, может придти и тогда, когда человек не стоит на краю высокого сооружения, а когда, к примеру, находится рядом со скоростным потоком автомобилей, видит огромный водоворот, идущий по рельсам поезд, и даже розетку или нож, при виде которых у него возникает сильное желание вставить что-то металлическое или порезать себя.

Мысль эта обычно мимолетная и как правило человек не хватается за нее, хорошо понимая, чем это ему грозит.

Любой, кто когда-нибудь ощущал Зов Пустоты, очень пугается подобного, считая, что таким образом у него проявляется желание совершить самоубийство и поэтому у него не в порядке психика. Но это далеко не так. Считается, что примерно 30% хотя бы один раз в жизни ощущали Зов Пустоты и большинство из этих людей ни в коей мере не были склонны к суициду.

Для психологов подобное явление считается загадочным, потому что здоровые люди с нормальной психикой не имеют тяги суициду, не хотят умереть и не следуют своим темным и импульсивным мыслям. Тогда что это такое? Что с нами происходит?

Никто не знает. Даже врачи и ученые. Они могут лишь предполагать и высказывать свои теории, но пока ни одна из них не расставила все точки над "i".

Одна из теорий предполагает, что наличие странного призыва упасть в пропасть наоборот представляет собой подтверждение нашей воли к жизни. Это якобы очень странное смешение сознательного и подсознательного мышления и наш мозг выдает это Зовом Пустоты.

К примеру, вы стоите перед очень крутым спуском со скалы и видите ступени, у которых есть перила. Несмотря на наличие перил ваш мозг выдает, что вы можете упасть вниз, если подойдете слишком близко к краю, и что это реально может произойти. Но если вы хотите жить, вы будите держаться за перила.

То есть импульсный порыв "шагнуть в пропасть" это такая своеобразная проверка мозга на жизнеспособность человеческой особи. Сумеет ли человек удержаться или он настолько слаб, что даже такой мимолетный порыв станет причиной для его самоликвидации?

Другая теория гласит, что желание испытать падение вниз, находясь на краю, развилось из инстинкта выживания и сигнализирует о попытке мозга познать опасные ситуации и найти способ все узнать о них. Мозга видит опасную ситуацию или опасную вещь и хочет узнать о ней все, чтобы понять как она может его убить.

Эта теория, если она верна, также может объяснить почему некоторые люди интересуются опасными для жизни предметами, действиями или занимаются экстремальными видами спорта.

Как пример можно привести нашу естественную боязнь крупных хищников. Мы одновременно боимся их, однако они при этом сильно притягивают нас к себе. Человек пытается изучить поведение и стратегии нападения этого хищника, чтобы обезопасить себя, но для изучения порой нужно приблизиться к этому хищнику вплотную, что тоже можно посчитать попыткой суицида.

В наши дни людей уже не так пугают крупные хищники вроде медведей, тигров или львов, зато они нашли себе новую нишу: одновременно пугающую и крайне привлекательную – динозавры и прочие киномонстры. Людям нравится смотреть на то, как эти твари преследуют и убивают людей, нравится пугаться их, понимая, что самим им ничего не грозит, потому что они не находятся в опасной ситуации.

Это конечно очень вольная трактовка Зова Пустоты, однако тут задействованы те же самые психологические настройки.