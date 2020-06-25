 

Audi разорвала контракт с Собчак на фоне постов телеведущей о протестах в США

25.06.2020, 7:08, Новости дня

Немецкая автомобилестроительная компания Audi AG приняла решение расторгнуть контракт с российской телеведущей Ксенией Собчак, сообщил представитель Audi Вернер Нойхольд.

«Audi AG решительно противостоит всем формам расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой. Мы принимаем каждое подозрение на возможное нарушение очень серьезно и расследуем его, как и в этом случае», – приводит слова Нойхольда РИА «Новости».

Он добавил, что подобные инциденты, о которых становится известно компании, для нее неприемлемы. «Audi прекращает рекламный контракт с Ксенией Собчак, это вступает в силу немедленно», – подчеркнул Нойхольд.

При этом, по словам представителя компании, решение прекратить сотрудничество с телеведущей было принято до того, как она опубликовала свои неоднозначные посты, так как осуществлялся пересмотр программы рекламного партнерства Audi Russia. Устное уведомление Собчак получила 16 июня, а письменное было направлено 24 июня.

В пресс-службе компании уточнили, что Собчак заключала с Audi Russia восьмилетний контракт. Сумму соглашения в компании не раскрывают.

По словам осведомленного источника, одной из причин, по которым было остановлено сотрудничество, стали посты Собчак в соцсети.

Напомним, Собчак решила подать в суд на англоязычное издание Business Insider за клевету, подчеркнув, что никогда не произносила слов о чернокожих, которое приписывает ей издание.

В начале июня Собчак отреагировала на протесты в США песней «Убили негра», а позже обвинила протестующих в разрушении базового принципа Америки.



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