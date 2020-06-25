 

США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

25.06.2020, 7:05, Новости дня

Американские дипломаты в ООН призвали членов Совбеза продлить эмбарго на поставки оружия Ирану. Срок окончания запрета был предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий, от которого США отказались в одностороннем порядке, напоминает телеканал "Россия 24".

В Иране давление Вашингтона считают местью за поставки топлива Венесуэле. А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что односторонние санкции США против Ирана могут помешать Исламской Республике выполнить положения ядерной сделки.



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