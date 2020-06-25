 

Шмыгаль назвал сумму, которую Кабмин собирается выделить на ликвидацию последствий наводнения в Прикарпатье

25.06.2020, 7:00, Новости дня

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 25 июня рассмотрит вопрос выделения денег на ликвидацию последствий наводнения в западных регионах. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Ивано-Франковске, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По его словам, Ивано-Франковская областная государственная администрации запросила помощь в размере 500 млн грн. Кроме того, есть необходимость выделить 82 млн грн на восстановление разрушенных дамб и берегов.

Из областного резервного фонда на ликвидацию последствий стихийного бедствия уже выделен 1 млн грн.

“Общая сумма убытков на данный момент учету не поддается, потому что критическая ситуация продолжается”, – отметил Шмыгаль.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплен 5251 дом в 192 населенных пунктах, разрушено около 125 км автодорог, повреждено 111 мостов, информирует 24 июня пресс-служба ГСЧС.

Во время стихийного бедствия в Ивано-Франковской области погибло три человека, один пропал без вести.

Ущерб от наводнения в Прикарпатье предварительно оценивали в 400 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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