 

Ляшко должен не только вернуться в парламент, но и присоединиться к украинской делегации в ПАСЕ – экс-нардеп Логвинский

25.06.2020, 7:00, Новости дня

Бывший народный депутат от “Народного фронта” Георгий Логвинский заявил, что экс-нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко должен вернуться в парламент. Об этом он написал на своей странице в Facebook 27 января.

“Для меня ответ очевиден: он станет одним из самых сильных спикеров в этом странном, молчаливом созыве Верховной Рады. Более того, Ляшко должен не только вернуться в парламент, но и присоединится к украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Как человек, который председательствовал на сессии ПАСЕ и работал в этой делегации, я отлично знаю его роль в процессе защиты украинских интересов на международной арене. Он усилит команду тех, кто продолжает бороться против российской агрессии дипломатическим путем, и не позволит сдать национальные интересы страны в обмен на сомнительные обещания”, – заявил Логвинский.

Почему Олег Ляшко должен вернуться в парламент? На такой вопрос попросил ответит в своем посте Андрій ЛозовийДля меня ответ очевиден: он станет одним из самых сильных спикеров в этом странном, молчаливом созыве Верховной Рады. Более того, Ляшко должен не только вернутся в парламент, но и присоединится к украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы. Как человек, который председательствовал на сесси ПАСЕ и работал в этой делегации, я отлично знаю его роль в процессе защиты украинских интересов на международной арене. Он усилит команду тех, кто продолжает бороться против российской агрессии дипломатическим путём, и не позволит сдать национальные интересы страны в обмен на сомнительные обещания. #заЛяшка#208округ

Posted by Георгий Логвинский on Kolmapäev, 24. juuni 2020

5 июня Центризбирком назначил промежуточные выборы в 208-м округе на 25 октября. Довыборы проводятся в связи с гибелью нардепа из группы “Довіра” Валерия Давыденко, избранного в 2019 году.

Ляшко заявил о намерении баллотироваться по этому округу, он побеждал в 208-м округе на выборах в Раду в 2012 году. Его кандидатуру поддержала лидер ВО “Батьківщина” Юлия Тимошенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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