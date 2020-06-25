Раскулачивание-лайт

25.06.2020, 6:55, Разное

Президент Путин решил собрать деньги с верхнего класса: но не у всех и немного.

За два дня до начала голосования о поправках в Конституцию Владимир Путин выступил с очередным посланием к россиянам. В первой части обращения президент подвел итоги «самого опасного этапа пандемии», а во второй анонсировал ряд новых мер экономической поддержки населения. Самые важные новшества — введение прогрессивной шкалы НДФЛ (15% от зарплат выше 5 млн рублей в год; дополнительные доходы пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями), повторная выплата семьям с детьми до 16 лет по 10 тысяч рублей, повышение порога для льготной ипотеки в столицах до 12 млн рублей и масштабное снижение налогов в IT-отрасли. «Новая» поговорила с экспертами о том, сколько в новых инициативах популизма, а сколько — реальной поддержки населения.

Евгений Гонтмахерчлен экспертной группы «Европейский диалог»

— Для меня неожиданностей в обращении Владимира Путина не было. Он озвучил тренды, которые уже были заложены в кризис с точки зрения поддержки населения. К примеру, [продолжилась] помощь семьям с детьми — это неплохо: я считаю, что чем больше денег на социалку, тем лучше.

Снижение налогов для IT-отрасли [можно считать продолжением помощи бизнесу], как вы помните, среднему бизнесу он недавно снизил страхование в два раза. Среди других мер: расширение льготной ипотеки, субсидирование регионов.

Единственная неожиданность была в конкретике — детям он еще раз дал по десять тысяч рублей. Но в целом набор мер стандартный.

Однако, как всегда, возникает вопрос: достаточно ли этих мер?

Социальная ситуация очень напряженная. Вопрос заключается в том, а что дальше? Президент будет такими единовременными мерами, которые он вводит на месяц-два как-то поддерживать людей, чтобы у них были хоть какие-то элементарные деньги? Я повторяю, это нужно, но этого недостаточно, потому что речь идет о том, как мы выйдем из кризиса.

Если говорить об уходе от плоской шкалы НДФЛ — эта идея рассматривалась уже очень давно и в самых разных модификациях. По факту она выродилась в пшик. Но есть и плюсы: то, что эти деньги (60 млрд рублей) [будут идти на помощь детям со СМА].

Я думаю, что ситуации по сбору денег для таких детей уже достали Путина, так как это просто неприлично: наше государство не может обеспечить очень немногочисленных этих детей с опасными заболеваниями дорогими, но необходимыми лекарствами. Это правильная мера. Единственное, у меня есть сомнения, соберут ли они достаточно денег в фонд.

То, что сейчас ввели, — это не настоящая прогрессивная шкала.

Рассматривались варианты освободить от налога доходы до прожиточного минимума или до минимального размера оплаты труда в 12 тысяч рублей. Но это предложение не прошло.

Я противник прогрессивного налогообложения, но в обществе давно созрел этот запрос. Увеличение ставки НДФЛ для богатых с 13% до 15% — это неадекватный ответ на этот запрос.

С другой стороны, если бы он предложил сделать ставку в 15% для людей с доходом свыше двух млн рублей в год, под увеличение налога мог бы попасть действительно довольно большой круг среднего класса.

В начале выступления Владимир Путин сказал хорошие слова, но какого-то стратегического поворота в сторону оживления экономики он не обозначил.

Конечно, после введения этих мер айтишники будут находиться в лучшем положении формально с точки зрения налогов. Но я хочу напомнить пример Белоруссии. Лукашенко уже давно сделал очень хорошие условия для той же IT-отрасли, но это никак не помогло Белоруссии преодолеть экономический кризис и выйти на траекторию устойчивого роста. Я уже не говорю про политические последствия. Для нас IT — это хорошая, важная отрасль, но ее вклад в ВВП очень небольшой.

Александра Суслинаэксперт Экономической экспертной группы, руководитель направления «Фискальная политика»

— Давно мы не возвращались к идее прогрессивной шкалы, при этом все аргументы против прогрессивной шкалы НДФЛ все еще активны. Как я понимаю, все, что было сказано, — это популизм: «давайте мы расположим к себе менее обеспеченный электорат, который должен поддержать идею, чтобы богатые платили больше [налогов]». Это псевдосоциальная справедливость.

Единственный плюс этой инициативы — выбор порога [для изменения ставки] в пять млн рублей, а не два или три, как обсуждалось раньше. В противном случае под увеличение НДФЛ попали бы многие люди, и средний класс был бы уничтожен на корню.

Самая большая угроза повышения НДФЛ — распространение теневых заработных плат, потому что любое повышение налоговой нагрузки на доходы физических лиц — это прямое указание разрабатывать серые схемы. Надо быть готовым к тому, что все, кто только может, сделает все, чтобы не платить. Я бы ожидала существенного увеличения масштабов серого сектора.

Правительство должно понимать, что сейчас, во время кризиса, когда столько людей в течение трех месяцев были без работы, доходы населения резко упали, а безработица рекордно выросла, [не стоит облагать дополнительным налогом] людей, пострадавших в меньшей степени из-за своих накоплений. Это снизит потребление, а экономический рост от этих мер, скорее, еще больше замедлится.

Сколько в РФ людей зарабатывает в год свыше пяти миллионов, сказать сложно. Прямых цифр таких нет, но понятно, что это самая верхняя группа. Возможно, в Петербурге и Москве они есть, но по России, конечно, таких людей немного.

В РФ вообще сильно дифференцировано население по уровню доходов, большие суммы денег сосредоточены в руках небольшой прослойки людей — так называемой верхушки. Это топ-менеджеры какой-нибудь «Роснефти», чиновники и так далее, — все люди с зарплатой в 300–500 тысяч в месяц.

[Деньги с прогрессивного НДФЛ будут направлены в спецфонд для детей, больных орфанными заболеваниями], такие налоги бывают, их называют маркированными (когда налоги поступают на какую то конкретную цель, а не в единую кассу). Пример маркированного налога — это соцвзносы на пенсию и т. д. Кроме того, акцизы на нефтепродукты всегда поступают в дорожные фонды, так что такой опыт есть.

Другое дело, что в качестве адресатов выбраны дети с конкретным заболеванием.

По факту это принуждение участвовать в благотворительности, то есть государство расписывается в своей беспомощности обеспечить должное лечение всем гражданам.

Однако, если деньги будут точно поступать на лечение больных детей, и мы сможем отслеживать использование практически в прямом эфире — наверное, это лучше, чем просто увеличение казны.

[Альтернативой могло бы быть введение необлагаемого налогами минимума], но, по сути, это та же прогрессия, а любая прогрессия тяжела в администрировании. Однако объективно необлагаемый минимум затронул бы большее количество нуждающихся людей. Кроме того, эта мера могла бы дать дополнительный всплеск потребления, что оказало бы положительный тренд на восстановление экономики.

Но, опять же, введение необлагаемого минимума означало бы падение доходов региональных бюджетов, и федеральному пришлось бы как-то компенсировать эти деньги. С помощью введения прогрессивного НДФЛ они, наоборот, получают дополнительные деньги, но при этом вроде как для красивой картинки, то есть обязуются тратить на благую цель. Выглядит это не просто благолепно, а даже свято. Мы не просто забираем у богатых деньги и восстанавливаем справедливость, а еще и тратим их на детей.

Выделить снова по 10 тысяч на каждого ребенка в июле — это такая же классика популизма. Дети есть почти у всех, а в среднем каждый человек любит своего ребенка.

Но почему мы не будем помогать семьям без детей? Для меня это было загадкой как в первый раз, так и сейчас.

Вы помогаете справиться с последствиями эпидемии коронавируса? Но ведь пострадали не только семьи с детьми, но и все остальные тоже.

Марсель Салиховглава экономического департамента Института энергетики и финансов

— Мне кажется, введение прогрессивной шкалы НДФЛ — это в значительной степени популистская мера.

При отсечке в 5 млн рублей поступления в бюджет будут небольшими.

Но при этом прогрессивная шкала усложняет весь процесс налогового администрирования: нужно вести учет, когда есть превышение этой суммы, а когда нет.

Я не проводил оценок, но эти дополнительные средства, которые получат региональные бюджеты по прогрессивной ставке НДФЛ, вполне могут быть «съедены» расходами на администрирование, так как работодателям и работникам нужно будет больше времени на то, чтобы со всем этим разобраться.

Людей, которые получают больше 400 тысяч рублей в месяц, на самом деле мало. По большому счету это руководители компаний, бизнесмены, некоторые госслужащие.

Высокие доходы, как правило, люди получают из нескольких источников. Например, вы работаете, и у вас есть еще какой-то бизнес. Поэтому, вполне возможно, будут появляться разные схемы по минимизации налогов, и мотивация сокращать налоговую нагрузку будет увеличиваться по мере повышения ставки.

В выступлении президента речь шла в большей степени о поддержке граждан. В этом смысле шаг сделан в правильном направлении. Все антикризисные программы, которые правительство объявляло в последние месяцы, критиковали как раз за отсутствие помощи людям.

Это не соответствует тому, как поступают другие страны, которые предлагают людям прямые выплаты в кризис.

Но помощь семьям с детьми — это все равно не слишком целевая мера. Ведь есть пострадавшие от кризиса, у которых нет детей, и им правительство не помогает.

С другой стороны, платить только семьям — это очень простая мера с точки зрения реализации.

Что касается налогового маневра для IT-компаний, то это продолжение целевой поддержки сектора, которая реализовывалась в последние годы.

Теперь отрасль получила дополнительные льготы по ставкам социальных взносов, но насколько это будет способствовать развитию, сказать трудно. Там есть критерии, которые вызывают вопросы, — например о том, что 90% выручки должно поступать от продажи программного обеспечения. Какие компании соответствуют этому требованию, мы пока не знаем.

Дарья Козлова

корреспондент «Новой»