Адвокат Ефремова назвал возможный размер компенсации семье Захарова

25.06.2020, 6:48, Новости дня

Адвокат Эльман Пашаев поделился предположением о том, какую сумму может назначить суд в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, информирует сетевое издание «СтарХит».

Пашаев допустил, что размер денежной компенсации составит около 1 млн рублей, в лучшем случае – 1,5 млн, передает РИА «Новости».

«Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента», – сообщил адвокат.

Он заявил, что Ефремов был готов дать родственникам Сергея Захарова значительно большую сумму.

Также Пашаев развеял слухи о том, что Ефремову придется продать недвижимость, чтобы выполнить решение суда.

«Как он может это сделать под домашним арестом?» – задался вопросом Пашаев.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест.

Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.