Технологии: “Где были эти советы в мои 15”. В Кыргызстане запустили образовательную игру о похищении невест

25.06.2020, 6:40, Разное

В Кыргызстане появилась онлайн-игра, призванная бороться с кражами невест. Правозащитники и активисты из разных стран рассказали, что нужно делать, если украли вас или принуждают к браку кого-то из близких. Каждый игрок становится главным героем истории и сам выбирает, как сложится его судьба.

Игра “Весна в Бишкеке” появилась в магазинах приложений два дня назад и уже собрала сотни комментариев. История простой студентки, подругу которой украли для замужества, заинтересовала многих.

“Мне кажется, эта игра, которая, по сути, сделана девочками для девочек. Мы же все помним себя и все эти студенческие годы, переживания и всю эту любовь. Кто-то из активисток, уже взрослых, 30-летних, мне сказал: “Господи, где были эти советы в мои 15?” Я поняла, что я тоже писала многие вещи, обращаясь к себе 15-летней. Кто бы мне тогда дал совет, как общаться с парнями”, – говорит сценаристка игры Мария Середа.

Над игрой больше года трудилась небольшая команда. Активисты из разных стран стремились рассказать девочкам в Кыргызстане о их правах и возможностях. Сделали это в формате интерактивного комикса. Каждый игрок – главный герой, он сам решает, как должны разворачиваться события.

“Игры созидательной направленности, они часто такие обучающие, назидательные, грузящие. Они не столько веселые, какими должны быть игры, сколько напряженные. Слишком назидательные. И, опять же, мне кажется, когда ты сознательно задумываешься о балансе этих сил, получается в целом неплохо, и информация лучше доходит до пользователя”, – говорит разработчица игры Ирина Леу.

Около 10 тысяч скачиваний – такие цифры разработчики планировали увидеть минимум за полгода. Игра в формате сериала. Пока доступны только три главы, каждую неделю будет появляться новая.

“Девушки пишут: “Пожалуйста, расскажите, с кем останется главная героиня? По секрету скажите. Мы никому не скажем, но нам так интересно. Мы поспорили со своей подругой. Она говорит, что она с ним останется, я – что нет”. И мы рады сейчас читать такие комментарии и понимаем, что этот формат выбран верно”, – рассказывает Мунара Бекназарова, автор идеи и глава общественного фонда “Открытая линия”.

В игре показан алгоритм действий, когда девушку все же украли. Указаны номера экстренных служб.

“Одна из основных задач – показать такую ролевую модель. И самое главное, что вместо главной героини ты можешь вписать свое имя. И тогда ты чувствуешь себя, что это ты – девчонка-лидер, это ты принимаешь решения, ты можешь помочь вытащить подругу и ты знаешь, как ее вытащить. Ты знаешь эти алгоритмы”, – говорит Бекназарова.

Кража невест – традиция, которая до сих пор существует в Кыргызстане. Забрать украденную девушку из дома жениха считается позором, потому многие родители оставляют дочерей с неизвестными им мужчинами. За кражу невесты в стране предусмотрено уголовное наказание. В последние годы, по словам правозащитников, обращений милицию стало больше. Раньше о подобных преступлениях старались не заявлять.