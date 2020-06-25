Мнение: Пролетая над Игорем Волком
25.06.2020, 6:15, Разное
Крутое фото.
Су-57 над новым памятником советскому летчику-космонавту Игорю Волку.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
25.06.2020, 6:15, Разное
Крутое фото.
Су-57 над новым памятником советскому летчику-космонавту Игорю Волку.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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