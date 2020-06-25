 

Мнение: Пролетая над Игорем Волком

25.06.2020, 6:15, Разное

Крутое фото.
Су-57 над новым памятником советскому летчику-космонавту Игорю Волку.

Источник: Colonel Cassad



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