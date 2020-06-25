 

Розничная цена на золото в Японии установила новый рекорд

25.06.2020, 6:08, Новости дня

Цена на золото в Японии обновила рекордный уровень в истории местных розничных продаж. Определяющая котировки на драгоценный металл компания «Танака кикиндзоку» установила в четверг розничную цену в 6713 иен за грамм золота (более 62 долларов), сообщило Киодо.

Новая розничная цена на золото на 1 иену больше, чем 18 мая, когда в последний раз была достигнута рекордная стоимость этого металла, передает ТАСС.

Как отмечает Киодо, спрос на золото обычно растет в обстановке беспокойства на финансовых рынках, когда неожиданные острые проблемы могут вызвать хаотичное падение цен на акции и государственные облигации. Кроме того, в нынешней ситуации он связан с опасениями начала второй волны распространения коронавируса в Японии.

Напомним, в конце мая золото выросло в цене на обострении между США и Китаем.



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