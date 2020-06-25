 

Пентагон направил в Конгресс США список китайских компаний для введения санкций

25.06.2020, 6:08, Новости дня

Министерство обороны Соединенных Штатов направило в Конгресс США список из 20 китайских компаний-кандидатов для возможного введения финансовых санкций, сообщило Reuters со ссылкой на представителя военного ведомства.

По мнению американской стороны, вошедшие в список организации поддерживаются Народно-освободительной армией Китая (НОАК). По сведениям Reuters, среди находящихся в списке компаний – Hikvision, China Mobile Communications Group, China Telecommunications Corp., а также Aviation Industry Corp. of China, передает ТАСС.

На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность «полного разъединения» экономик США и Китая. После этого в Китае призвали готовиться к отключению от долларовой платежной системы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Польский генерал позавидовал модернизации танков в России

07.05 / “Коммунисты России” хайпанули на нарушении режима самоизоляции

11.04 / Скорые помощи с коронавирусными пациентами выстроились в колоссальную пробку в Подмосковье

18.04 / Мнения: Ненавижу коронавирус как Гитлера в 41-м

16.04 / В штате Нью-Йорк второй день подряд снижается смертность от коронавируса

14.05 / На европейских рынках зафиксированы значительные потери

13.06 / Михаил Ходорковский: ФСБ «выдаивает» миллиарды из экономики России

17.04 / Создатель «Твин Пикс» намекнул на продолжение сериала

09.06 / Патрушев предупредил о попытке недоброжелателей РФ воспользоваться ЧС в Норильске

19.04 / Задержаны напавшие на врача скорой помощи жители Кировской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска