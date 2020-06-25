 

Землетрясение в Мексике: 7 человек погибли

25.06.2020, 5:54, Новости дня

Семь человек погибли в результате землетрясения в мексиканском штате Оахака, сообщил в "Твиттер" губернатор Алехандро Мурат и выразил семьям погибших свои глубокие соболезнования.

Дорожная инфраструктура восстановлена. Чиновник сообщил, что электросети работают на 95%, а вот в некоторых муниципалитетах водопровод и канализация полностью вышли из строя.

Более 2 тысяч домов, 55 учебных заведений повреждены. К счастью, больницы, принимающие коронавирусных пациентов, повреждены незначительно и могут принимать пациентов.

Туристическая инфраструктура почти не пострадала, передает РИА Новости.

Как сообщалось, сильное землетрясение произошло во минувший вторник, 23 июня, на юге Мексики. Его эпицентр располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако. Позже были зафиксированы 447 повторных толчков, самый мощный из которых — магнитудой 4,6.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Пациент больницы Святого Георгия рассказал об организованной эвакуации больных

08.06 / Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США

28.05 / Зеленский: Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии

18.05 / Кремль ответил на вопрос о дате «Прямой линии Путина»

08.05 / Вывозной рейс с россиянами из Израиля приземлился в Екатеринбурге

06.05 / Отец Хабиба Нурмагомедова госпитализирован в московскую больницу

18.05 / Мишустин потребовал устранить замечания Путина по выплатам медикам до вторника

24.04 / Польский профессор – подключить НАТО к борьбе с коронавирусом — в интересах США

14.04 / Американка рассказала о первом испытании вакцины от коронавируса

24.05 / В Сети рассекретили новый компактный кроссовер Lada

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска