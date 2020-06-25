Руководитель “Электротяжмаша” будет временно отстранен от должности по собственной просьбе

25.06.2020, 5:50, Новости дня

Временно исполняющий обязанности директора харьковского “Электротяжмаша” Виктор Бусько 22 июня 2020 года обратился с просьбой к Фонду госимущества Украины, в управлении которого находится предприятие, отстранить его от занимаемой должности до завершения расследования прокуратуры для обеспечения его объективности. Об этом сообщает пресс-служба “Электротяжмаша”.

“Отстранение руководителя на время расследований правоохранительных органов – это общемировая практика. Я принял такое решение, чтобы гарантировать непредвзятость в проведении расследования, обеспечить условия для сотрудничества со следствием со стороны компании и объективную оценку нашей работы в суде. Когда необоснованность предъявленных обвинений будет доказана, я вернусь к работе”, – заявил Бусько.

Сообщается, что обязанности руководителя предприятия на период отстранения Бусько от должности будет исполнять директор по стратегии и маркетингу “Электротяжмаша” Алексей Бунеску.

“В рамках расследования прокуратуры 16 июня на предприятии прошли обыски с изъятием документов. Поводом для начала расследования послужил договор, который был заключен в 2016 году экс-менеджментом компании. Действие соответствующего контракта дважды становилось предметом расследования правоохранительных органов, однако дело не доходило до суда. Новому руководству компании удалось добиться повышения законтрактованных цен на продукцию “Электротяжмаша”, что позволит предприятию получить дополнительный доход, Однако этот факт, как и то, что расследование касается еще не закрытого бухгалтерского периода, что исключает возможность использования объективных данных о фактической стоимости продукции, свидетельствует о попытке блокировать работу предприятия со стороны определенных финансово-политических групп”, – говорится в сообщении “Электротяжмаша”.

Руководство завода “Электротяжмаш” заявило о намерении сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы доказать необоснованность предъявленных обвинений и продолжить работу предприятия в штатном режиме.

Специализацией “Электротяжмаша” является производство генераторов для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигателей для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы производства “Электротяжмаша” используются на электростанциях в странах СНГ и ЕС. “Электротяжмаш” входит в перечень объектов большой приватизации.