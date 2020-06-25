Догнать и перегнать Alphabet

25.06.2020, 5:45, Разное

IT-индустрию в РФ пожирает государство.

Правительство РФ собирается помочь IT-отрасли налоговой шпорой: премьер Михаил Мишустин предложит снизить для компаний страховые взносы с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%.

Новость эта идеально отражает ключевую проблему развития IT в России: властные элиты видят индустрию высоких технологий исключительно сквозь призму «народного хозяйства». IT рассматривается как придаток российского госкапитализма. Соответственно, нужен Госплан, который этот придаток будет разруливать. Если что нужно домкратить — дают налоговые льготы, если шибко умные и мешают — придушат лицензиями и налогами. Всё вместе — глухой анахронизм, прошлый век, безнадежно отставший от прогресса технологий и реальных запросов рынка.

Попался мне под руку удивительный текст, озаглавленный «Динамика и перспективы развития ИТ-отрасли». Доклад подготовлен Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ).

В преамбуле сказано, что важность динамики и перспектив «в обстановке вынужденных ограничений, связанных с пандемией, отметил Президент РФ Владимир Путин на прошедшем 10 июня 2020 г. совещании по вопросам развития ИКТ и связи». Соответственно, высока и ответственность аналитиков этой важности, ибо «с учетом состоявшегося обсуждения будет подготовлен комплексный план поддержки отрасли, направленный на создание в РФ глобально конкурентных условий для работы ИТ-специалистов и бизнеса».

Если вы решите, что в «Динамике и перспективах» меня удивил акцентуированный пиетет ученых мужей перед верховной государственной властью, то ошибетесь: нигде и никогда не принято в ученом сообществе кусать кормящую руку. Государство же в нашей стране всегда являлось и остается «крупнейшим источником финансирования исследований и разработок» («Источники финансирования науки»), поэтому удивляться излишнему подобострастию не приходится.

Удивляет в «Динамике и перспективах» риторика. С одной стороны, она бесконечно советская по духу, что само по себе странно, потому как авторы сплошь молодежь, совкового пороха не нюхавшая. С другой стороны, риторика текста пропитана новыми веяниями, что в результате создает меланж с поистине удивительным ароматом.

В основе советской компоненты риторики «Динамики и перспектив» лежит принцип неизбежности оптимизма. Этот принцип отнюдь не подразумевает грубую подгонку фактов в том смысле, что плохие цифры беспардонно перерисовываются в приятные. Так примитивно не работали даже в 70-е годы прошлого века.

Неизбежность оптимизма реализуется именно в самой риторике, что позволяет модифицировать реальность не цифрами, а оборотами речи. В результате

даже негативная статистика начинает звучать ободряюще, а положительные цифры, напротив, оставляют неприятный осадок.

Дабы не быть голословным, предлагаю вместе пройтись по «Динамике и перспективам развития ИТ-отрасли» и констатировать сначала сам непрекращающийся пароксизм радости, который равномерно разлит по всему тексту:

— «валовая добавленная стоимость увеличилась более чем вдвое»;

— «о росте спроса на ИТ-продукцию на внутреннем рынке свидетельствует увеличение»;

— «удельный вес организаций, пользующихся услугами облачных сервисов, увеличился»;

— «доля отечественного программного обеспечения в затратах на покупку программных средств… повысилась»;

— «позиции российских производителей ИТ-услуг укреплялись»;

— «экспорт компьютерных услуг вырос»;

— «позитивные тенденции наблюдались»;

— «экспорт превышает импорт» —

и так далее. Призываю читателя самостоятельно открыть исходный текст по линку и убедиться, что я не утрирую: текст ИСИЭЗ НИУ ВШЭ фонтанирует оптимизмом на уровне риторики от начала до конца.

Без семи пядей во лбу можно догадаться, откуда растут ноги у «Динамики и перспектив»: «Ленинская генеральная линия партии уверенно проводится в жизнь; задачи, выдвинутые на предыдущем съезде, в целом успешно решены. В итоге десятой пятилетки значительно увеличилось национальное богатство страны. Вырос ее производственный и научно-технический потенциал… В крупнейшее событие вылилось принятие новой Конституции СССР. Она открыла более высокий этап в развитии социалистической демократии. Все активнее становится участие советских людей в управлении делами общества и государства. Нерушимое единство партии и народа за истекшее пятилетие еще больше окрепло…».

Позитивизм, как системное ядро публичной риторики, сегодня органичен, поскольку

в стране успешно проведена реставрация советской государственности.

Было бы наивно предполагать, что можно изменить общество на улице и массово сохранить при этом дискурс «смутного времени», — тех самых 90-х годов, которые останутся в исторической памяти как переходный период от советской власти к ней же самой, правда, уже без иллюзий социального равенства (хотя и при сохранении иллюзии первородства народных масс).

Тем не менее случаются исключения, и текст ИСИЭЗ НИУ ВШЭ — хорошая тому иллюстрация. «Динамика и перспективы» причудливо сочетают советскую неизбежность оптимизма с пережитками дискурса «смутного времени». В результате мы получаем феерические пассажи. Как, например, вот этот:

«В отрасли информационных технологий на протяжении последнего десятилетия наблюдается положительная динамика развития: по расчетам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в целом за период 2010–2019 гг. ее валовая добавленная стоимость увеличилась более чем вдвое — до 945 млрд руб. Самый высокий за последние шесть лет прирост наблюдался в 2018 г. — почти 15%. В 2019 г. он снизился до 8,6% (рис. 1)».

И сразу за текстом — «рис. 1»:

Тот, кто сумеет увидеть в этой картинке «положительную динамику развития», может смело бросать камень.

Я лично вижу полное отсутствие динамики как в национальном российском валовом продукте, так и в развитии IT-отрасли.

Само по себе понятие «постоянные цены» (constant prices) мало что говорит о динамике, поскольку является лишь обговоренным набором цен на стандартную подборку товаров и услуг, которые фиксируются на определенную дату либо усредняются. Применительно к IT-отрасли постоянные цены выступают особо ненадежным показателем, поскольку в этой сфере чрезвычайно сложно выявить устойчивую подборку товаров и услуг. Просто потому, что эти товары и услуги постоянно меняются, да еще и с головокружительной скоростью.

В приведенных расчетах положительная динамика выражается в форме увеличения валовой добавленной стоимости «более чем вдвое — до 945 млрд руб.». Ключик здесь — в слове «руб.».

Стоит перевести постоянные цены из рублевой в правильную номинацию, сразу увидим, что никакого удвоения нет, а есть чистый «флэт»,

потому как за отчетный период национальная российская валюта обесценилась более чем в два раза.

Есть в тексте «Динамики и перспектив» еще более конфузный пассаж, заставивший усомниться в серьезности всей риторики. Даже показалось, что исследователи сами не верят тому, что пишут, поэтому сконструировали свой текст таким образом, чтобы он смотрелся легендарной фигой, которую, как известно, советские люди перманентно держали в кармане для родного государства.

Вот то самое незабываемое место. В центр арены выходит штабшпильмейстер:

«В предшествующие годы позиции российских производителей ИТ-услуг укреплялись также и на внешнем рынке. По сравнению с 2010 г. экспорт компьютерных услуг вырос втрое, достигнув в 2018 г. 4,1 млрд долларов. США или 0,9% мирового экспорта этих услуг. По этому показателю РФ приблизилась к Италии и Дании (рис. 2)».

В этот момент в цирке гаснет свет, раздается тревожная барабанная дробь, зрители задерживают дыхание в предвкушении потрясения от утроения экспорта, и — ба-бах! — перед ними обнажают «рис. 2»:

В 2018 году РФ заняла почетное 21-е место, опередив — страшно сказать — саму Румынию, правда, не дотянула до Филиппин, не говоря о Сингапуре и крохотном Израиле.

ПРОДОЛЖЕНИЕ