 

“Все-то вы знаете”: Асмус о реакции на развод с Харламовым

25.06.2020, 5:37, Разное

На своей странице в “Инстаграм” Кристина Асмус призналась, что заранее знала самые популярные слова в комментариях подписчиков по поводу их разрыва с Гариком Харламовым. Речь идет об упоминании съемок фильма “Текст”, странных отношениях актрисы с коллегой Иваном Янковским: а также о предположении, что вся история – погоня за хайпом.

Нашлись и те, кто назвал развод звездной пары следствием “бумеранга”. Кто-то посчитал, что такой печальных исход был предсказуемым, а другие и вовсе сочли, что Кристина Асмус была с Гариком Харламовым только из-за денег, а также посоветовали юмористу сдать тест на отцовство.

Едва скрывая недовольство Кристина Асмус написала что “обожает” различные теории заговора, а также скандалы, интриги и расследования. “Все-то вы знаете и все-то вы видит”, – саркастично прокомментировала актриса.

Она выразила удивление тем фактом, что случайные пользователи Сети оказались лучше самих бывших возлюбленных в чем причина их расставания, а также кто из них двоих стал инициатором разрыва.

Напомним, о грядущем разрыве Кристина Асмус и Гарик Харламов сообщили на своих страницах в “Инстаграм”. Они отметили, что разрыв назрел давно, но он не связан с различными скандалами, которые были вокруг пары.

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⚡️Кристина Асмус и Гарик Харламов обьявили о разводе ⠀ «К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами.» ⠀ Очень жаль, нам нравилась эта пара, а вам? &#55357;&#56468; ⠀ #асмус #харламов #развод #шоубиз

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Июн 2020 в 7:12 PDT



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