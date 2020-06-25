 

Губернаторы северо-восточных штатов ввели карантин для посетителей с юга США

25.06.2020, 5:19, Новости дня

Губернаторы Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута в среду ввели обязательный 14-дневный карантин для посетителей из восьми других штатов, где сейчас наблюдается всплеск заражений COVID-19.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи заявил, что новые жесткие меры – это «разумный шаг» на фоне того, что в США зафиксирован второй по величине всплеск заражений коронавирусом с начала марта.

Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что президент Дональд Трамп, который только что вернулся из Аризоны и собирается посетить в эти выходные Нью-Джерси, не подпадает под карантин, так как «не является гражданским лицом». Дир заявил, что все люди, работающие в непосредственной близости от президента, включая сотрудников Белого дома, гостей и прессу, регулярно проверяются на COVID-19 с неизменно негативным результатом.

14-дневный карантин распространяется на посетителей из южных штатов: Алабамы, Арканзаса, Флориды, Северной Каролины, Южной Каролины, Техаса и западных штатов Аризона и Юта.

По словам губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, нарушителям приказа, который вступает в силу с полуночи, грозит штраф в размере 1000 долларов за первое нарушение и 5000 долларов за повторное нарушение.

В то время, как в крупных американских городах вспышка коронавируса была подавлена в мае, тестирование показывает, что вирус переместился в сельскохозяйственные районы и другие зоны, которые не были заражены ранее.

Пандемия может также вспыхнуть в штатах, которые открылись раньше других в попытке ослабить разрушительное воздействие запретов на местную экономику.

В среду три штата сообщили о рекордном увеличении числа заражений: Флорида, Оклахома и Южная Каролина. Ранее на этой неделе в семи штатах рекордные максимумы заражений были отмечены в Калифорнии, Миссисипи, Миссури, Неваде, Техасе и Вайоминге.

Во вторник во всей стране было выявлено почти 36 000 случаев заражения – это самый высокий уровень, начиная с 24 апреля, когда в результате тестирования было выявлено 36 426 случаев.

Согласно пересмотренной модели, опубликованной в среду, прогнозируется, что число погибших в США к 1 октября достигнет почти 180 000 человек, что на 22 000 меньше по сравнению с последним прогнозом, сделанным исследователями из Вашингтонского университета.



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