 

Учеными был сделан прорыв в лечении агрессивных раковых опухолей

25.06.2020, 5:06, Новости дня

В новом исследовании, которое было создано для оценки безопасности лекарственного средства, специалисты выявили положительное воздействие препарата из нового класса лекарств.

Действие ингибиторов ATR заключается в блокировке функции белка, помогающего раковым клеткам фиксировать повреждённую ДНК. По мнению ученых, основной причиной рака является разрушение ДНК. Поиск путей, которые будут препятствовать раковым клеткам восстановить их ДНК, способен остановить распространение болезни. 

Препарат, над которым работают специалисты, смог уменьшить рост агрессивных опухолей и полностью устранить новообразования у двух пациентов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / SCMP – из-за действий Трампа треугольник США, Китая и России станет не равносторонним

29.04 / Трубоукладчик «Академик Черский» направился к Балтийскому морю

18.05 / В Японии произошло сильное землетрясение

20.05 / ТРЦ в Киеве могут открыть после возобновления работы метро

12.05 / Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом

15.06 / Мнения: Одинокой женщине иногда лучше выбрать кошку вместо мужчины

26.05 / Суд в Киеве заочно арестовал экс-министра обороны Украины по делу о «евромайдане»

24.05 / Очевидцы рассказали подробности перестрелки на юге Москвы

01.05 / Найдена замена медицинским маскам для защиты от коронавируса

13.05 / Лавров заявил об использовании США ситуации с коронавирусом в своих целях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска