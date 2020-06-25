Учеными был сделан прорыв в лечении агрессивных раковых опухолей

25.06.2020, 5:06, Новости дня

В новом исследовании, которое было создано для оценки безопасности лекарственного средства, специалисты выявили положительное воздействие препарата из нового класса лекарств.

Действие ингибиторов ATR заключается в блокировке функции белка, помогающего раковым клеткам фиксировать повреждённую ДНК. По мнению ученых, основной причиной рака является разрушение ДНК. Поиск путей, которые будут препятствовать раковым клеткам восстановить их ДНК, способен остановить распространение болезни.

Препарат, над которым работают специалисты, смог уменьшить рост агрессивных опухолей и полностью устранить новообразования у двух пациентов.