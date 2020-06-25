Мнение: “Черный – это прекрасно”.

25.06.2020, 5:05, Разное

У Капитолия штата Виксонсин протестующие снесли памятник норвежцу Гансу Христиану Хегу потому что он белый.

Во время гражданской войны в США Хег был активистом-аболоционистом, который возглавлял ополченцев Висконсина боровшихся против рабства.

Добился успехов на военном поприще в ходе боев в Кентукки против конфедератов. Погиб в бою в 1863 году ведя в сражение людей боровшихся с рабством.

Статую сначала снесли, затем обезглавили, а потом уже утопили в озере Монона.



15-й добровольческий полк Висконсина.



Также была снесена статуя "Прогресс" 1895 года, которая символизировала социальный прогресс и была создана за счет средств собиравшихся женщинами Висконсина боровшихся за расширение прав женщин.

Вот здесь про нее подробнее – https://www.wisconsinhistory.org/Records/Article/CS2752



Палец отломался.



Очень символичное фото. Социальный прогресс на улице.



Разбитые фонари у Капитолия.

Черный – это прекрасно!.