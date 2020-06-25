 

Мнение: “Черный – это прекрасно”.

25.06.2020, 5:05, Разное

У Капитолия штата Виксонсин протестующие снесли памятник норвежцу Гансу Христиану Хегу потому что он белый.
Во время гражданской войны в США Хег был активистом-аболоционистом, который возглавлял ополченцев Висконсина боровшихся против рабства.
Добился успехов на военном поприще в ходе боев в Кентукки против конфедератов. Погиб в бою в 1863 году ведя в сражение людей боровшихся с рабством.
Статую сначала снесли, затем обезглавили, а потом уже утопили в озере Монона.


15-й добровольческий полк Висконсина.


Также была снесена статуя "Прогресс" 1895 года, которая символизировала социальный прогресс и была создана за счет средств собиравшихся женщинами Висконсина боровшихся за расширение прав женщин.
Вот здесь про нее подробнее – https://www.wisconsinhistory.org/Records/Article/CS2752


Палец отломался.


Очень символичное фото. Социальный прогресс на улице.


Разбитые фонари у Капитолия.

Черный – это прекрасно!.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Личное: Приятная домработница

14.04 / Анна Седокова нелестно высказалась о продюсере «ВИА Гры»: «Меладзе нами жёстко манипулировал»

02.05 / Мнение: “Гитлер и его скромные друзья”

28.04 / В Кремле спрогнозировали срок действия карантина из-за коронавируса

16.01 / Послание о Возрождении России или Ренессанс, который объявил Владимир Путин

19.06 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 июня 2020 года

26.04 / В Египте нашли пещеру с уникальными наскальными рисунками

24.06 / Мнение: Судить историю могут только те, кто любит Россию?

26.05 / Личное: Мой лучший ученик Серёжа

28.04 / Наргиз считает тяжелую болезнь близких самым страшным испытанием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска