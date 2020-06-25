Голосование по поправкам в Конституцию началось во всех регионах Дальнего Востока

25.06.2020, 4:48, Новости дня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось во всех 11 регионах Дальневосточного федерального округа, сообщили в региональных избиркомах и пресс-службах правительств субъектов.

В Якутии избирательные комиссии заработали в 10.00 (04.00 мск). «Речь идет о 816 избирательных участках, 791 из которых – постоянные, а 25 – временные, они находятся на промышленных горнодобывающих участках, в военных гарнизонах, метеостанциях и больницах», – сказали в центральной избирательной комиссии республики. Досрочно в регионе проголосовали более 2,5 тыс. человек, передает ТАСС.

С 08.00 (03.00 мск) началось голосование в Бурятии. Также с 08.00 (02.00 мск) открылись участки в Забайкальском крае и Амурской области. В Забайкалье, по данным на среду, досрочно проголосовали 409 жителей труднодоступных районов.

В Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области голосование также началось с 08.00 (01.00 мск). В Магаданской области избирательные участки начали работу в 08.00 (00.00 мск), всего в регионе открыто 85 участков. Полным ходом идет голосование в самых восточных регионах РФ – на Чукотке, Камчатке и в Сахалинской области.

Напомним, первые участки для голосования по Конституции открылись на Камчатке и Чукотке.

1 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля, причем 1 июля будет выходным днем. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня.

Для наблюдения за голосованием зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.

Глава государства отмечал, что конституционные новации, в случае их принятия, зададут более высокие требования к содержанию социальной и экономической политики, помогут решить вопросы повышения качества жизни.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул «судьбоносную важность для страны» предстоящего голосования, а также назвал поправки к Конституции «вопросом существования государства и его будущего».