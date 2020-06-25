 

Мнение: Вспоминая самоизоляцию…

25.06.2020, 4:45, Разное

В один из дней самоизоляции в Казани, решили выбраться куда глаза глядят. И через леса-поля-деревушки   приехали к какому-то безлюдному озеру.

Чарли в воду не полез…

Когда включили навигатор, выяснилось, что нас занесло в Марий Эл, а совсем рядом, километрах в 30-ти – знаменитое озеро «Морской глаз». Решили доехать и до этого озера. И поехали. Через поля-леса-деревушки. В которых, похоже, люди знать не знали про коронавирус и самоизоляцию…

И доехали.

А это видео про знаменитое озеро уже не мое, в интернете нашел:

Источник: Ирек Муртазин



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