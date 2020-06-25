 

Акция “Лучи Победы” прошла по всей России

25.06.2020, 4:42, Новости дня

В Москве прошла акция "Лучи Победы". Небо над столицей осветили несколько сот прожекторов, расположенных на Поклонной горе, Кремлевской набережной и у Московского университета.

Акция напомнила о событиях 75-летней давности. 24 июня 1945, после легендарного Парада победителей, Москву украсила ночная праздничная иллюминация. Было пять колец прожекторов — вокруг Кремля, на Бульварном и Садовом, а также на вокзалах и Окружной железной дороге.

Волна света прошла по всей стране от Камчатки до Калининграда. В память о Великой Победе лучи прожекторов осветили небо над десятками городов. К акции присоединился в том числе и Липецк. Там пять зенитных прожекторов и 72 световые пушки установили в трех точках города — на площадях Победы, Героев и возле памятника Танкистам.

В Нижнем Новгороде ночное небо подсветили 12 прожекторов, сообщает телеканал "Россия 24". Кроме того, на стене городского кремля появилась масштабная проекция Георгиевской ленточки.

Акция прошла и в городе-герое Туле. Лучи прожекторов осветили небо над городским кремлем. А на башнях и стенах демонстрировались световые проекции.

 



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