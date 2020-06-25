Президент Польши: атомное оружие не было предметом моего разговора с Трампом

25.06.2020, 4:42, Новости дня

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что они с Трампом никогда не обсуждали ядерное оружие. США не планируют перебазировать в Польшу атомное оружие, уверил он подписчиков в Facebook на сессии вопросов и ответов, проведенной после встречи в Трампом в Вашингтоне.

"Ни ранее, ни сегодня атомное оружие не было темой наших разговоров", — сказал Дуда. Он добавил, что об абсолютном отсутствии у США планов переброски атомного оружия в Польшу он может "сказать с открытым забралом", передает РИА Новости.

В ходе визита в США Дуда обсудил с Трампом сотрудничество в военной сфере и безопасности, здравоохранении и энергетике, в том числе ядерной. Ранее Варшава уверяла Вашингтон в готовности разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию. При этом все расходы оплачивать будет польская сторона, а базу назовут "Форт Трамп".