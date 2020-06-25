 

Япония не будет размещать у себя американские комплексы ПРО Aegis Ashore

25.06.2020, 4:42, Новости дня

Япония не будет размещать у себя американские наземные комплексы ПРО Aegis Ashore. Об отказе от планов сообщил министр обороны страны Таро Коно, который ранее критиковал высокую стоимость комплексов, а также указывал на ряд технических проблем, которые могут возникнуть при их размещении.

В 2017 году Токио приняло решение о размещении комплексов Aegis Ashore из-за того, что КНДР активно производила пуски своих ракет. Американские системы ПРО должны были разместиться в префектурах Акита и Ямагути (северо-запад и юго-запад страны). Ожидалось, что радиус их действия покроет всю Японию. Введение комплексов в строй планировалось завершить к 2023 году, передает РИА Новости.

Намерения Японии разместить комплексы Aegis Ashore не способствовали улучшению обстановки в регионе, на что неоднократно указывала Москва.

 



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