В Херсоне активист напал на журналиста, освещавшего вырубку деревьев

25.06.2020, 4:40, Новости дня

23 июня в Херсоне пророссийский активист и блогер Кирилл Стремоусов напал на журналиста издания “Вгору” Дмитрия Багненко, об этом пострадавший рассказал пресс-службе Национального союза журналистов Украины, сообщил в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Инцидент произошел у зеленой зоны, где недавно спилили деревья и обустраивают парковку. По словам Багненко, несколькими днями ранее он сделал репортаж об этом, после чего пришел, чтобы посмотреть, что происходит.

“Ко мне подошли двое мужчин, один из которых – Кирилл Стремоусов. Начали оскорблять, провоцировать. Я хотел уйти, но он схватил меня за руку. Я стал вызывать полицию и получил удар по голове”, – рассказал журналист.

**Хапав за руку і вдарив по голові, – у Херсоні відомий псевдоактивіст напав на журналіста **У Херсоні скоєно напад на… Posted by Sergiy Tomilenko on Kolmapäev, 24. juuni 2020

Полиция открыла уголовное производство по статье о препятствовании журналистской деятельности с применением физического насилия, сказано на сайте областного управления НПУ.

Сам Стремоусов выложил в YouTube видео, на котором он угрожает и нецензурно выражается в адрес Багненко, но момента удара на нем нет.

В январе 2019 года пророссийский блогер стал фигурантом дела о нападении на местный пресс-клуб и редакцию херсонской газеты “Новый день”, где были применены травматическое оружие и слезоточивый газ.

“То, что подозреваемый в резонансном инциденте со стрельбой по пресс-клубу теперь бросается с кулаками на журналиста, – это позор, – заявил Томиленко. – Ждем оперативной и решительной реакции правоохранительных органов. Ждем как минимум, что подозреваемого в нападениях изолируют от херсонских журналистов”.