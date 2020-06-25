 

Япония аннулировала план по развертыванию комплексов ПРО США Aegis Ashore

25.06.2020, 4:08, Новости дня

Власти Японии приняли решение аннулировать план по развертыванию комплексов противоракетной обороны американского производства Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, сообщил министр обороны Японии Таро Коно.

«В результате [состоявшегося 24 июня] обсуждения на заседании Совета национальной безопасности было принято решение аннулировать план по размещению в префектурах Акита и Ямагути комплексов Aegis Ashore. Я прощу прощения в связи с этим положением дел, – приводит ТАСС заявление Коно на совещании по вопросам безопасности правящей Либерально-демократической партии.

«Учитывая нынешнюю ситуацию в Восточно-Китайском море, с точки зрения политики безопасности будет нецелесообразным полагаться только на обеспечение противоракетной обороны посредством кораблей, оснащенных комплексами Aegis», – сообщил Коно в эфире телеканале NHK.

Он также подчеркнул, что обсуждение этого вопроса «будет продвигаться путем обмена мнениями между правительством и партией».

Как ранее подчеркивал МИД России, Токио не убедил Москву, что новые комплексы ПРО Aegis Ashore планируется установить только для обороны Японии. В середине июня Япония объявила о планах отказаться от американских ПРО Aegis.

Военный эксперт Виктор Мураховский в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что Япония может отказаться от ПРО США из-за России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Япония срывает важнейшую военную сделку с США.



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