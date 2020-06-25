VOAэкспресс 24 июня 2020

25.06.2020, 4:07, Новости дня

Анджей Дуда

Главное политическое событие этого дня в Белом доме – визит польского лидера Анджея Дуды в Вашингтон. Президент США Дональд Трамп провел с президентом Польши переговоры, по итогам которых было выпущено совместное заявление.

ВОЗ

«Мы очень обеспокоены всей дезинформацией, которая распространяется в неспециализированной прессе и социальных сетях антипрививочным движением».

Директор департамента ВОЗ по вакцинам Кэтрин О’Брайен в интервью «Голосу Америки» рассказала о том, как проходит разработка вакцины от коронавируса, все ли должны быть вакцинированы и что нужно сделать, чтобы взять пандемию под контроль.

Визы

Ранее мы рассказывали о новом указе Дональда Трампа, который направлен на приостановление допуска в США иностранцев. Причиной названо увеличение конкуренции на американском рынке труда во время пандемии коронавируса. ⁣

«Голос Америки» подробно изучил, кто подпадет под действие указа, кого коснутся нововведения и какой эффект могут оказать на рынок труда и экономику в целом новые ограничения. ⁣

ОНА

Мы продолжаем проект «Она» – о женщинах, которые вдохновляют. Наша сегодняшняя героиня Стефани Мерседес – художница, которая в своей студии чаще видит не кураторов музеев и галерей, а политиков и правозащитников. Из гильз и конфискованного оружия она создает музыкальные инструменты и украшения.