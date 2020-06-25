 

VOAэкспресс 24 июня 2020

25.06.2020, 4:07, Новости дня

Анджей Дуда

Главное политическое событие этого дня в Белом доме – визит польского лидера Анджея Дуды в Вашингтон. Президент США Дональд Трамп провел с президентом Польши переговоры, по итогам которых было выпущено совместное заявление.

ВОЗ

«Мы очень обеспокоены всей дезинформацией, которая распространяется в неспециализированной прессе и социальных сетях антипрививочным движением».

Директор департамента ВОЗ по вакцинам Кэтрин О’Брайен в интервью «Голосу Америки» рассказала о том, как проходит разработка вакцины от коронавируса, все ли должны быть вакцинированы и что нужно сделать, чтобы взять пандемию под контроль.

Визы
Ранее мы рассказывали о новом указе Дональда Трампа, который направлен на приостановление допуска в США иностранцев. Причиной названо увеличение конкуренции на американском рынке труда во время пандемии коронавируса. ⁣

«Голос Америки» подробно изучил, кто подпадет под действие указа, кого коснутся нововведения и какой эффект могут оказать на рынок труда и экономику в целом новые ограничения. ⁣

ОНА
Мы продолжаем проект «Она» – о женщинах, которые вдохновляют. Наша сегодняшняя героиня Стефани Мерседес – художница, которая в своей студии чаще видит не кураторов музеев и галерей, а политиков и правозащитников. Из гильз и конфискованного оружия она создает музыкальные инструменты и украшения.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Саакашвили о части нардепов: Во мне увидели угрозу и я почувствовал страх

17.05 / Кроссовер Honda Breeze пользуется ажиотажным спросом

20.05 / Зеленский о боевиках на Донбассе: Там все есть – и российские военные, и граждане РФ

22.06 / Обнародована вторая часть телефонного разговора Порошенко с Байденом

20.04 / Москвичка, которую привезли из больницы и оставили у дома, умерла не от пневмонии, а от сердечного приступа – департамент здравоохранения

29.04 / 9 Мая в России пройдёт под знаком борьбы с коронавирусом, а не нацистами

30.04 / Нефть подорожала в надежде на восстановление спроса

15.04 / Итальянку оштрафовали за выгуливание черепахи

26.04 / Правительство разблокировало счета Общественного

19.05 / Вертолет Ми-8 разбился в Подмосковье, экипаж погиб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска