Генпрокурор Барр даст свидетельские показания в Палате представителей

25.06.2020, 4:07, Новости дня

Генеральный прокурор США Уильям Барр согласился дать показания в Юридическом комитете Палаты представителей. Слушания с участием генпрокурора пройдут в июле в рамках расследования, которое демократы ведут по делу о «политизации» Министерства юстиции. Об этом в среду заявил представитель Минюста.

Демократы решили провести расследование по поводу того, что Барр и возглавляемое им Министерство юстиции якобы вмешивались в расследование возможных правонарушений со стороны президента Дональда Трампа, или выносили решения, благоприятные для президента.

В среду на слушаниях, проводимых комитетом, двое действующих федеральных прокуроров дали показания о предполагаемом давлении и влиянии, которое они лично наблюдали или испытывали со стороны генерального прокурора.

Федеральный прокурор Аарон Зелински заявил на слушаниях, что на прокуратуру в Вашингтоне оказывалось давление со стороны руководства Министерства юстиции. По словам Зелински, от него потребовали смягчить приговор по делу Роджера Стоуна, друга президента Трампа.

Председатель Юридического комитета, демократ Джерри Надлер заявил, что «работа Барра в Министерстве юстиции не имеет ничего общего с правосудием. Он выполняет поручения президента. Он показал нам, что есть один набор правил для друзей президента, а другой набор правил для всех нас», – заявил Надлер

Республиканцы, участвующие в работе комитета, выступили в защиту Барра.

В случае, если Барр примет участие в слушаниях, члены комитета, вне всяких сомнений, будут задавать ему вопросы о деле Майкла Флинна, бывшего советника Трампа по национальной безопасности.

В прошлом месяце Уильям Барр принял решение снять обвинения против Флинна, который был признан виновным в даче ложных показаний агентам ФБР о своих контактах с российским послом. Ранее в среду Апелляционный суд оставил в силе решение Министерства юстиции по делу Флинна.

Барр был назначен Трампом на пост генерального прокурора в прошлом году.