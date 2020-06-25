Мнение: Американская любовь в наручниках

25.06.2020, 3:58, Разное

Вадим Ольшевский, профессор-математик из США (я один его рассказ уже как-то цитировал), нереально отжжог новым рассказом у себя в ФБ. Всё, как мы любим – секс, Трамп и суровая жизнь русских эмигрантов в Америке. Там у него даже BLM есть. Супервещь!

“- Вадюша, – услышал я в трубке голос Лианы. – Как ты там? Как твое плечико, бедный мальчик?

– Откуда ты знаешь? – улыбнулся я. – Ах, да. Ты, наверное, про плечо в фейсбуке моем прочитала? Да болит проклятое.

С Лианой мы не общались около 8-и лет. Да и знакомы-то были всего месяц – она тогда сразу переехала из Бостона куда-то в Калифорнию. Или в Техас, не знаю.

– Эх! – видимо тоже с улыбкой сказала Лиана. – Была бы я рядом – сделала бы тебе массажик. Сразу бы плечико прошло бы у нашего Вадички!

– Как ты? – спросил я. – Вообще, как жизнь молодая?

Лиана была моложе меня лет на 20.

– Да глупо все как-то, – вздохнула она. – Меня сегодня дампанул Джон. Представляешь? Я же со своими мужиками всегда сама брейкапаюсь, всегда! А тут –меня дампанули. Первый раз в жизни! Обидно ужасно. Как ты говоришь – нарциссическая травма!

– Какой Джордж? – спросил я. – И почему дампанул? Зачем это ему вдруг понадобилось? Как можно?

– И главное, – не слушала меня Лиана. – После трех сексов всего! Представляешь? В то время как у меня всегда минимум 20 сексов мужики от меня без ума просто. Всегда минимум 20! Пока у них глаза не открываются. На то, что я – блондинка.

– А кто он такой? – спросил я.

– Уязвленное самолюбие у меня сейчас, понимаешь? – ответила Лиана. – Всего ведь после 3-х сексов всего! Обидно…

– Да, конечно, – сказал я. – Я тебя очень хорошо понимаю. Но знаешь, это все же лучше, чем когда после одного секса. А тут – целых три всё же. Хотя бы что-то. Так что я не думаю, что это прямо уж конец света прямо… Бывает и хуже!

– Ладно, -видимо, улыбнулась Лиана. – Тебя хлебом не корми – дай поиронизировать на девушкой.

– Я тебе звоню, чтобы все подробно рассказать, – перешла к делу Лиана. – А ты потом напиши про этого Джона в своем фейсбуке. Пусть все знают, какой он козел!

– Я тоже так считаю, – сказал я. – Пусть все знают. А где вы познакомились?

– Да на парти! – воскликнула Лиана. – Наши суплайеры позвали всех своих клиентов на парти в Хилтон. В боллрум «Весенная прохлада». У них там всегда названия такие интересные. И Джон этот мой там тоже был. В этой Весенней прохладе. Ну, выпили шампанского, обменялись парой слов всего. Ничего не сказали практически. И он сразу куда-то ушел. А через 10 минут ко мне наш суплаер подходит.

– Джон просил тебе передать его визитку, – говорит. И карточку дает.

А там на визитке, от руки написано: «Я такого никогда раньше не делал. Но ты – самая удивительная девушка в моей жизни. Жду тебя в номере 1803. Здесь и сейчас!»

– Я прямо офигела! – воскликнула Лиана. – Он, получается, меня увидел и сразу пошел и номер снял. Ага, сейчас. Девушки только видят тебя и сразу к тебе в номер бегут! Я просто офигела от такой наглости! Как же, мальчик! Лиана же у нас как – ей только свистнут и она побежит! Ну, подожди, подожди. Попей шампанское в своем номере 1803 в гордом одиночестве.

– Потом визитку его посмотрела, – рассказывала Лиана. – Адвокат. Проверила в интернете – у него своя компания. Пошла в реестр штата. 23 миллиона в год прибыли. Пошла в его инсту. Яхты, острова, свой самолет.

– И я сразу Джереми своему написала, – рассказывала Лиана. – Своему теперь уже бывшему. Джереми же мне все равно уже надоел. – Ты замечательный, – написала, – но наверное нам надо перевернуть страницу. – Спасибо тебе за good times we shared together, – написала. – Не вини себя, – написала, – просто у меня сейчас такое время, что я не могу быть в отношениях ни с кем вообще.



Писатель Сергей Довлатов

– Написала – и в лифт, – рассказывала Лиана. – На 18-й этаж.

– Ты меня осуждаешь? – спросила Лиана.

– Нет что ты, – ответил я. – Что ты! Я не осуждаю ни капельки, но немного удивляюсь. Только увидела и сразу на 18-й этаж?

– Вадюша, – объясняла Лиана. – Ты это напишешь, и там у тебя сразу волна комментариев против меня пойдет. От дамочек. Какая я плохая. Ты их не слушай. Просто знай, у каждой женщины бывает один такой день в месяц. Или не день, час. Это гормоны. И если тебя в этот час позовут – ты идешь! А там – хоть трын-трава!

– Ты не думай, это не из-за денег, – объясняла Лиана. – Довлатова читал? «Не деньги привлекают женщин. Не автомобили и драгоценности. Не рестораны и дорогая одежда. Не могущество, богатство и элегантность. А то, что сделало человека могущественным, богатым и элегантным. Сила, которой наделены одни и полностью лишены другие.» Понимаешь? Довлатов понимал!

– Короче, ты пошла в лифт, – повторил я. – Продолжай.

– Ну, что, дальше все замечательно было, – рассказывала Лиана. – Правильно я с этим Джереми брейкапнулась. Его там и рядом не лежало. Небо и земля!

– Теперь – о главном, – продолжала Лиана. – Уже утром когда уже – спустились вниз в ресторан. Завтрак инклудед!

– Зачем ты яичницу и сосиски с картошкой взяла? – он у меня спрашивает. А сам свой салат вилкой ковыряет. – Это же нездоровая еда.

– А твои бейгал с крим чизом здоровая? – спрашиваю. – У тебя же у самого сплошные карбс!

– В этом весь Джон! – вводила Лиана меня в курс дела. – Он же из Арканзаса! Из глубинки. У него комплекс провинциала! Ты можешь вытащить парня из Арканзаса, но ты не можешь вытащить Арканзас из парня.

– Закомплексованный как я не знаю кто! – рассказывала Лиана. – У человека зарплата 23 миллиона в год, но ему обязательно надо еще и меня дополнительно макать в апельсиновый сок! Каждые 5 минут макать! У него через это самоутверждение идет.

– Короче, сидим в ресторане, – рассказывала Лиана. – Едим. И он все про Трампа. Трамп такой, Трамп сякой. И то ему не так, и это не этак.

– Мальчик,- говорю, – поаккуратнее на поворотах. Я за Трампа голосовала.

У него челюсть отвисла. – Не может быть, – говорит. – Ты первый человек в моей жизни, кто поддерживает Трампа.

– Ну видишь, – смеюсь. – ты же мне вчера сам написал, что я – самая уникальная девушка в твоей жизни. Дил виз ит!

Он смеется. Но как-то натужено.

– Ты лицемер! – говорю. – Как будто твой Арканзас за Хилари голосовал в 2016. Мальчик! Твой штат голосовал за моего Трампа! 60% Так что не надо.

Чувствую – напрягся еще больше.

– Ну ничего, – думаю. – Мы же с тобой еще после завтра назад в номер поднимемся. За сумочкой. И чекаутиться же только в 12. А сейчас – 9. Будет время тебе показать как это делает республиканская партия! GOP rules! Я тебе наверху такую Би Джей сделаю, что ты за Трампа голосовать побежишь!

– Поднялись в номер, вижу – держится на расстоянии, – рассказывала Лиана. – Обиделся мальчик. Я иду мимо него тогда, и как бы невзначай спотыкаюсь. Он меня подхватывает. Подхватывает мое молодое гибкое податливое тело. Понимаешь?

– А я его трогаю за там и говорю, – О-о, мои акции, кажется растут.

Он смеется. А я сразу – раз! – и на колени. И смотрю на него снизу озорным взглядом. А сама молнию вниз – зип! Вижу – работает у него его первая сигнальная система! Он смеется.

– Потом на кровать пошли, – рассказывала Лиана. – Он в меня уже вошел, все уже нормально. И вдруг он говорит, – но как ты можешь быть за Трампа? Он же урод! Урод!

Говорит, а я вижу – он сразу сам двигаться уже поживее начинает.

– Ага, – сама себе говорю. – У каждого свой фетиш, надо просто его найти. У нас, значит, Трамп получается афродизиаком.

– Трамп зато стену строит, – подзуживаю его. – Чтобы нас от нелегальных иммигрантов защитить.

Он прямо аж задышал аж весь. И там у него сразу такая сила пульсирует!

– Символ Америки – статуя свободы! – стонет. – А не стены! Статуя! Свободы! Свободы! Свободы!

– Ну и пусть символ твой для демократов в Нью Йорке стоит, – говорю. – Для галочки, чем подальше. А у нас в Техасе пусть лучше стена.

– Тут он прямо не выдержал, – рассказывает Лиана. – Кульминация.

– Мы потом лежим вместе, – рассказывает Лиана. – Я ему голову на плечо положила. Он волосы мои гладит.

– Уф! – говорит. – Это было что-то! Такого фана у меня никогда в жизни не было.

– У каждого свой фетиш, – говорю. – Просто надо его найти.

– Мы с тобой, получается, – он говорит. – Открыли новое сексуальное извращение. Нам надо нобелевскую премию дать.

– Ага, – говорю. – И если ты за Трампа будешь голосовать, то я за Байдена пойду. Чего не сделаешь ради любви!

– На следующий день позвонил, – продолжала Лиана. – Первый раз у меня с республиканкой, – говорит. – И я теперь весь день о тебе думаю. Короче, сегодня вечером в нашем Хилтоне. Придешь?

– Я подумаю, – отвечаю.

– Я шампанское возьму, а ты – суши принеси, – говорит. – У меня после работы не будет времени.

– Вадик, – говорит Лиана. – Почему мне с американцами так не везет? Вот всегда так, якобы у них нет времени. Лиана, суши принеси! Почему они не понимают? Что девушка не должна ни копейки тратить? А иначе это не романтика!

– А что по этому поводу пишет Довлатов? – спрашиваю.

– Будешь надо мной иронизировать, – говорит Лиана. – Я тебе дальше не расскажу!

– Нет, что ты, – испугался я. – Не буду ни в коем случае. Никаких Довлатовых! Рассказывай дальше!

– Рассказываю, – рассказывает Лиана. – Поели суши, выпили шампанское. Потом он меня на кровать тянет. И наручники достает из кармана.

– Что это? – это я ему. – Так, мальчик! А ну-ка быстро убрал наручники! Это не мое.

А он не слушает.

– Я с республиканцами иначе не могу, – говорит. – Преступник должен сидеть в тюрьме!

– Ну, что, мне понравилось, – рассказывала Лиана. – Я думала я уже все перепробовала, а тут – новое для себя открыла. Это такой фан, оказывается, в наручниках. Особенно на 18 этаже на балконе. Он пыхтит сзади, а я ему, –

– Почему, – говорю, – у нас вся юридическая система против одних республиканцев? Почему Ди О Джей всегда только Трампа преследует? А? Роджера Стоуна? А? Майла Флинна? Почему только наших! Только наших! Только наших?

– А он, – Место! Трампа! За решеткой! За решеткой! За решеткой!

И у него от этого сразу кульминация.

Потом лежим на кровати, обнявшись. Смеемся. Молчим – даже говорить ничего не надо.

– Это же надо, – думаю. – У меня к мужикам обычно за год-два все проходит. Вначале – такая эйфория! Вот! Наконец! Вся жизнь искала и нашла! А через год ты уже в спальню уже идешь как на Голфогу. Или Гоглофу, как правильно? В этом смысле лучше всего one minute man. Раз! И уноси готовенького!

– А с Джоном, – думаю. – Это на всю жизнь, наверное. Это серьезно. Политика же никогда не кончится! Перед спальней посмотрим – он CNN, я – Fox News – и с новыми силами за работу! Это никогда не кончится!

Смотрю – он меня опять наручниками к кровати приковывает. Пятнадцать минут же всего прошло! И что, уже сразу опять хочется? Нашел свою девочку? Да, мальчик?

– О чем будем говорить? – спрашиваю. – Какая тема?

– Глобальное потепление, – отвечает.

– Какое такое глобальное потепление? – спрашиваю. – Первый раз слышу. Придумали это, чтобы деньги из людей тащить. Это обман.

А он так от этого завелся, что сразу без подготовки в меня входит.

– Глобальное! Потепление! Доказано! Наукой! Наукой! Наукой!

– Купленная вся наука твоя, – я ему говорю. – Проплаченная.

– Какой! Мир! Мы! Оставим! Детям! – это он.

– Да наплевать, – это я ему. – я хочу жить здесь и сейчас. А на детей мне фиолетово.

– Дети! Это! Наше! Будущее! – это он мне.

– А дети эти твои, – говорю. – Снежинки же они сейчас хрупкие. Все им всё должны. А они о нас, что, думают разве? Мы же у них враги. Как вы к нам, так и мы к вам. Распишитесь в получении.

– Я, – говорю, – вообще не вижу никакого потепления. Зимой вон как холодно было. И снегопад был в мае. Какое глобальное потепление?

– Такое! – это он. – Такое! Такое!

И у него сразу кульминация.

– Ты лучше всех, – он мне на следующий день пишет. – Я о тебе все время думаю. В субботу! Принеси тайской еды какой-нибудь. Я после работы буду, не успею.

– Скажи, Вадик, – говорит Лиана. – почему мужики эти американские такие идиоты? Тебе что, жалко на свою девушку лишних тридцать долларов потратить? Чтобы ей кончать с тобой легче было?

– А в субботу, – рассказывает Лиана. – Он меня опять на балконе к поручням приковывает.

– Почему ты меня к себе домой не зовешь? – спрашиваю.

– У меня ремонт, – говорит. – На следующие выходные.

А сам трусики с меня стягивает.

– Ты только на протесты не ходи, – это я ему. – А то коронавирус там подхватишь. На нашу голову.

А ему больше ничего и не надо. Сразу завелся.

– Протесты! Важнее! Коронавируса! – сразу задышал прямо весь. – Остановить! Системный! Расизм!

– Ага, важнее, конечно, – говорю. – Только Трампу нашему нельзя перед народом выступать, потому что коронавирус. А демократам можно на протесты ходить. Нечестно! Двойные стандарты!

– Ты расистка! – он пыхтит. – Расистка! Расистка! Расистка!

– Почему сразу расистка? – спокойно ему так возражаю. – Ничего не расистка. Сейчас же как – если ты говоришь, что расовых проблем нет, так ты сразу расистка. Почему?

– Ты! Не знаешь! Истории! Этой! Страны! – это он.

– А кому нужна история? – спрашиваю. – При чем тут история? Жить надо здесь и сейчас!

– Мы! Во всем! Виноваты! – он кричит. – Мы! Создали! Для них! Такую! Систему! Ты! Белая! Женщина! У тебя! Высшее! Образование! Тебе! Все! Легко! Давалось!

– Чего это мне все легко давалось? – возражаю. – Приехала в эту страну без языка. С высшим образованием в области журналистики. Кому я тут нужна?

– Пошла работать в русский магазин на кэш, – рассказываю ему. – По выходным квартиры убирала за 13 долларов в час. А по вечерам в коммьюнити колледже училась. Джаву и Пайтон изучала. И вот – работаю программисткой. Я сама себя создала! Мне никто не помогал! Потому что пахала как мама Карло! А черные эти твои только жалуются и ничего не делают. У них во всем белые виноваты.

– Черные! Жизни! Важны! – это он.

– Почему только черные? – возражаю. – Все жизни важны.

– Он прямо сразу остановился, – рассказывает Лиана. – Прямо сразу все опустилось у него. Вышел из меня.

– Как ты можешь такое говорить? – спрашивает. – Как такое вообще можно произнести? Что все жизни важны? Как у тебя язык повернулся?

А сам меня от балкона отстегивает. Руки прямо трясутся. Главное, от поручня отстегнул и ключ вниз уронил. Наручники на руках болтаются. А он ушел в комнату штаны одевать.

– Джон, – я ему говорю. – Не бросай меня. Что я такого сказала, объясни? Я больше не буду.

– Это же как в BDSM, – он говорит. – Там же все понарошку. И плетки там слабенькие, игра просто. Больно не сделаешь. А теперь подумай – ты играешь со своим мужчиной в BDSM. А твой мужчина возьмет и нож в тебя на самом деле воткнет. Настоящии нож! В самое сердце! Тебе понравится?

Говорит, а сам рубашку надевает. И туфли.

– Джон, – плачу вся голая, в наручниках. – Не уходи. Я же уже люблю тебя. Хочешь – я за Байдена пойду голосовать? Хочешь – донэйшн дам в черные жизни важны?

– Не хочу, – сказал. – Береги себя.

И закрыл дверь.

– Лежу голая на кровати, – рассказывает Лиана. – Плачу. И сразу тебе звонить. Как там твое плечо? Как там у нашего бедного Вадички его бедное плечико?

– Пусть, – думаю, – Вадик мою историю в фейсбуке расскажет. И пусть девочки посоветуют – как этого идиота назад вернуть? Что ему написать?

– А вообще, прикинь, – смеется Лиана после паузы. – Прикинь, я сейчас надену джинсы, обтягивающие. Длинные ноги, изящное тело. Попка на месте. Каблуки. И пойду вниз. А на обеих руках наручники болтаются. Что они обо мне все там в фойе подумают? А? Прикинь?”