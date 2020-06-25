Подобрать подходящую диету поможет анализ мочи

25.06.2020, 3:55, Новости дня

Ученые провели тестирование нового пятиминутного анализа мочи, который способен определить состояние здоровья путем создания уникального отпечатка человеческой мочи.

Группой специалистов были проанализированы уровни 46 различных метаболитов в моче 1 800 человек. Метаболиты являются объективным показателем качества диеты. Их производительность зависит от переработки организмом различных продуктов.

По словам ученых, такая технология предоставляет подробную информацию о состоянии здоровья и помогает в индивидуальном порядке определить самый подходящий тип диеты. Учеными была обнаружена связь между 46 метаболитами в моче, а также видами питательных веществ в рационе, которые были связаны с особенностями состояния здоровья.