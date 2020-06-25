Личное: Почему Смерфит запузярил Боню?

25.06.2020, 3:50, Разное

В комментариях к постам про Боньку вы время от времени задаёте вопрос: «Как Алекс Смерфит мог связаться с этой дурной бабой?»

Может быть, потому, что он сам — немножечко дурачок?



Фото: Соцсети

На днях Боня и Смерфит синхронно опубликовали в Эскортограме пронзительные и, я бы даже сказала, душещипательные обращения к подписчикам: рассказали о страшной болезни Алекса.

Читая и слушая эти бессвязные обращения, можно подумать, что Смерфит борется с раком. Причём в самой тяжёлой, в самой агрессивной его форме.Пожалуй, процитирую.Алекс:

Мои проблемы со здоровьем длились больше двух лет. Я видел, как моё тело, моё сознание, моя сущность (я предпочитаю использовать это слово, а не слово «душа» во избежание любой религиозной подоплёки) таяли у меня на глазах. Я знал, что нужно что-то делать. Сначала я начал заигрывать с традиционным медицинским сообществом, которое обернулось абсолютным провалом.

Дальше Смерфит дрищет таким жестоким словесным поносом, что я отказываюсь это публиковать.Боня — ещё хуже. Вот цитата из её обращения:

Речь идёт о моём бывшем супруге Александре, который столкнулся с огромной проблемой в плане здоровья, и два года прошёл буквально через ад, потому что он не мог понять, что с ним, ни один доктор не мог поставить ему правильный диагноз. Ему пришлось в интернете смотреть и ставить себе диагноз самому… Он медленно увядал и был на волосок от того, чтобы вообще не выздороветь… И это было страшно смотреть, но мы молились.

Во-первых, мне непонятно, почему Боня бывшим супругом называет мужчину, который не взял её в жёны даже после того, как она родила ему дочь. Вика и Алекс никогда не были женаты.

Во-вторых, слушая Боню, можно подумать, что Смерфит почти не умер, причём в муках. У него — глиобластома, что ли, спросите вы.

На самом деле, у Смерфита — только не ржите! — укус клеща. Иными словами, болезнь Лайма. Лечится элементарно: курсом антибиотиков.

Для этого нужно прийти в крачу (к нормальному врачу, не к натурапату, не к аккупунктурщику, не к шаману и не к травнику!), сдать анализы, получить диагноз и пройти курс лечения антибиотиками.

И никакого Лайма у тебя больше не будет!Однако если ты — дебил, который лечится не антибиотиками, а ахуяской, то, конечно, от сраного укуса клеща ты можешь страдать десятилетиями.

Особенно, если ты свято веришь, что антибиотики — это то, чем Билл Гейтс собирается убить человечество для того, чтобы все ресурсы планеты достались богатым, управляющим «волновыми волнами» вышек 5G. Тем более, что это подтвердил твой шаман-наркодиллер, который снабжает тебя ахуяской.

В общем, теперь поняли, почему Смерфит запузярил Боньку? Он — точно такой же дурак, как и она.

Это объясняет и то, почему родители не дают Смерфиту денег. Точнее, дают, но очень ограниченно: на прокорм. Дураку деньги доверять нельзя: он их, как минимум, спустит, а, как максимум, влезет в очередную опасную историю.

Боитесь, что ваши дети вырастут дураками и будут, подобно Смерфиту и Боне, лечить укусы клеща ахуяской?