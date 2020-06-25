Мнение: Письмо: “Семья для него – это продолжение рода”

25.06.2020, 3:49, Разное

Рапаны отличаются тем, что потребности партнеров они вообще не замечают или считают досадной ерундой.

Вот главное отличие рапанов от нерыб. Рыбы догадываются о том, что с потребностями избранника надо считаться, но надеются как-нибудь обойтись без этого геморроя.

dju_mary

Уважаемая Эволюция,

Очень надеюсь попасть к Вам на разбор.

Мне 27 лет, год назад я познакомилась с парнем А., которому 32 года.

Он финансист в крупной компании, я менеджер другого профиля, так же в крупной компании. Познакомились на мероприятии общей знакомой. Его доход на 1/3 больше моего. Он очень привлекателен, меня так же оценивал красивой и милой.

(Вот она подменяет оценку своей СЗ для парня комплиментами от него. Кто объяснит, почему это — прямо противоположные вещи?)

Тут нужно сказать, что мы оба из Кавказа, но из разных местностей. И есть несходства менталитета, которые я игнорировала и из за которых отношения распались.

(По сути она игнорировала все, что парня по-настоящему волновало. Но даже если бы это были не серьезные потребности, а «несходства менталитета», как можно игнорировать менталитет того, кого любишь? Только если ты — эгоцентрик)

Отношения развивались стремительно. Мы виделись часто, он дарил подарки и ухаживал так как никто никогда не ухаживал за мной. Я так же устраивала ему сюрприз на день рождения, дарила подарки, иногда готовила еду, которую он забирал. Первые полгода все казалось идеальным, и в отношениях мне было очень комфортно, я думаю, ему так же было хорошо.

(Она считает, что стремительное развитие — это очень хорошо. На самом деле для любого почти мужчины в этом есть минусы, тем более для кавказца. Какие? И в каких исключительных случаях для мужчины это тоже хорошо?)

Часто он комментировал мои фотографии с упреком, что они лишком откровенные ( на самом деле не слишком, но для его местности даже фото выложить в интернет для девушки уже считается неприемлемым, а у меня были фото в топиках, в купальниках)-некоторые я удалила. Еще просил удалить маленькую татуировку на незаметном месте, что я игнорировала. Я так же перестала увлекаться парными танцами. Я видела, как он подстраивался в мой образ жизни- переманил некоторые привычки , начал заниматься тем видом спорта, которым я занимаюсь, таким образом мы проводили очень много времени вместе. Путешествовали в другую страну и по городам. Надо сказать, что я придумывала все занятия, но материально он вкладывался.

Долгое время я не решалась говорить о серьезности отношений, так как считала,что он сам заговорит, когда захочет. Он говорил частенько, что мы будем вместе всегда. Возможно я щипцевала. Я очень старалась не применять щипцы и не тянуть что либо в отношениях. Но видимо не получалось. Я часто обижалась на что то. Например он обещал приехать и опоздал на час или больше, и я его ждала. По началу я это все игнорировала, но последние полгода я просто высказывалась и обижалась. Мирились мы после его звонков.

Скажу так же, что в последнее время я была вечной обиженной, а он всегда звонил и мирился первым. Я просто привыкла к этому. Обиженной я стала из за того, что отношения шли на спад. Были так же попытки расставания на этой почве, но он мирился всегда.

(Каждый раз, когда он первый мирился, ее СЗ снижалась. Объясните, почему)

Мы перешли о онлайн режим на карантине. Общая картина так же изменилась. Ему стало лень абсолютно все. На этом моменте я просто переключилась на своих друзей. Стала больше с ними видится, общаться. Когда вспоминала, что с ним не виделись несколько дней, приглашала его куда либо. Он соглашался, но сам перестал меня приглашать куда либо. Слов любви говорила больше я.

(Она вроде и понимает, что для роли его невесты она слишком вольная, но это не подвигает ее ни расстаться с ним, ни стать менее вольной. Почему?)

В последнее время, он начал сильно придираться к моей одежде – была сильная перепалка. Однажды я пришла на встречу в майке, в которой чуть оголилась спина, когда я сидела ( в нашем городе откровенный стиль одежды не осуждается) он сказал, что не хочет меня видеть рядом такой и накричал на меня. Сказал, что отвезет домой, а не на ужин. Я просто вышла из машины,когда мы остановились на пробке. Он позвонил и пришел в то кафе, куда я пошла.Молча и злобно привез меня домой. я попросила расставания на почве несходства взглядов. Он опять не расстался, хотя всегда после просил одеваться “нормально”.

(Она одевается так, как допустимо в ее городе. Ну и планировала бы замужество со своим городом, а не с ним. Заметно, как она пытается его нагнуть? При этом СЗ его намного выше, чем ее)

Были так же перепалки на другие подобные темы.

В последний раз тема зашла о свадьбе. Он сказал, что не хочет сейчас покупать квартиру, так как его мама будет просить его скорее жениться и начнет искать ему невесту. Я спросила, разве он не планирует свадьбу, он ответил что не сейчас, а как можно позже. я спросила, планирует ли он свадьбу именно со мной? на что он меня спросил ” а разве у нас шла об этом тема?”

Я знала, что рано или поздно такой разговор состоится и даже боялась его. Боялась услышать то, что он мне и сказал, но другого ответа я и не ожидала.

Я ответила, а для чего же мы тогда встречаемся, что я хочу семью и детей и хочу серьезные отношения.

(Она хочет семью и детей, поэтому ей плевать на то, какой он видит свою жену. Вроде она тоже с Кавказа и должна примерно представлять себе, что с девушкой откровенно одетой такой мужчина как ее парень чувствует себя куколдом и не будет считать такую девушку своей невестой, даже если внешне она его очень привлекает. Но она рассчитывает на такую заоблачную свою СЗ, чтобы он отказался от всех традиций и принципов. Сомневаюсь, что это даже рыбачке под силу. Есть вещи, которые блокируют рост СЗ)

Он сказал, что знаю ли я , что он собирается жить с мамой и привезти ее в наш город? (его папа умер, а мама живет в своем доме в другом городе и работает медсестрой) . Смогу ли я сидеть дома и смотреть за свекровью, так как работать он своей жене не разрешит?

(Это с одной стороны ария Мертвого Жука, но с другой стороны он честно говорит, что жену свою он представляет так, чтобы она могла войти в его род по правилам этого рода. Жена — это не любовница, это часть семьи и не ей устанавливать в его семье новые правила)

Сказал, что у нас сейчас вечные конфликты на этой почве, как будет в совместной жизни? Как он объяснит мою татуировку своим родственникам, что все его знакомые парни видели мои голые фотки (мы раньше работали в одной компании, но не пересекались) .Он говорил, что семья для него это продолжение рода, а не по любви и что он серьезно к этому относится.

(Ну он четко и честно все сказал. Действительно бывают вещи, через которые перешагивать нельзя. Хотя ее СЗ намного ниже того порога, где он бы вообще задумался что-то перешагивать. Но это в том числе и потому, что ему очень сложно влиять на нее, она постоянно хочет доминировать в отношениях)

Я молча слушала пока он довез меня домой. И плакала.Сказала, что это несправедливо отнимать мое время. Говорила, что, хорошо, мы расстаемся так как я хочу серьезных отношений , а замуж ты меня не возьмешь Он говорил, что не сказал это, нам нужно время обоим и что он еще подумает. Я сказала, что год отношений достаточно, чтобы понять, нужен этот человек тебе или же нет. Я все давно для себя решила, если он нет, то это конец отношений. Он говорил, что это еще не конец .Когда довез я просто попрощалась и поблагодарила, что довез.

(Вот здесь ей бы отстать. Она сказала хоть и не очень хорошо, но более-менее в границах. Он бы страдал, скучал, ее СЗ подросла бы. До свадьбы это не довело бы, но поле ей бы подогрело. Понятно почему? Но она сейчас все испортит)

Я заблокировала его везде. Он позвонил вечером, попросил разблокировать, и спрашивал как я дошла и т.д. Я ответила что не нужно мне звонить, я постараюсь о нем забыть.

На следующий день он опять позвонил несколько раз. Я взяла трубку и просила не звонить мне больше. Он ответил, что не может не звонить так как думал обо мне весь день.

Ночью я разблокировала его и написала то, о чем жалею.

” Мы разные, но ты замечательный. А я очень капризная, я это понимаю. Я не смогу жить с его мамой и не работать – так как не хочу ради кого то жертвовать своей независимостью, а с мамой у нас вероятно различные взгляды. Я мечтаю быть в отношениях, где меня будут понимать и принимать такой, а тебе благодарна за все, ты идеальный и я тебя люблю и хотела провести с тобой свою жизнь. Себя же я люблю больше, и не могу себя так ломать и доставлять другому неприятности. Я серьезна в желании расстаться, не звони мне пожалуйста, я хочу тебя забыть”

(Это плохое сообщение. Самая настоящая жирная точка. Даже если пропустить «с его мамой» как опечатку, все равно очень плохое. Опишите, почему?)

Потом опять его заблокировала. Ночью следующего дня я позвонила в слезах и просила просто что то мне говорить, так как я соскучилась по голосу, он говорил, что скучает.

(После жирных точек всегда почти следует слив. Понятно почему?)

Он всегда знал, что у меня тату. Он всегда знал о моем образе жизни. Несмотря на это все же начал со мной встречаться.

(А она всегда знала, что ему не нравится тату и ее образ жизни. Но она тоже с ним встречалась. Хотя он от таких встреч получал выгоду, а она наоборот. Но она хочет, чтобы он нес за нее ответственность, действовал бы в ее интересах, а не в своих, пока она ведет себя совершенно безответственно и не заботится о своей репутации)

Значит, он всегда знал, что не женится на мне и все равно встречался со мной год. Мне кажется, он планирует жениться на другой девушке из его местности, ради показухи своей родне, а встречаться с другими девушками.

(Видите чем она считает его уважение к роду и желание иметь семью, которую будет одобрять его мать и близкие родственники? «Показухой своей родне». Такое отношение даже некавказского мужчину оттолкнет. Автору бесполезно ждать серьезного отношения от серьезного мужчины, даже русского)

Эта мысль отбивает мое желание с ним общаться. Но мои чувства очень сильные и я его люблю.

(Видите, она хоть и объявила ему о расставании, на самом деле не думала расставаться. И размышляет об общении с ним. Вот цена ее словам — пустое место)

Дорогая Эволюция, есть ли шанс у таких отношений? Может ли мужчина, жениться на такой девушке как я, которая по обычаям и менталитету отличается от его родственников и как мне вести себя в этой ситуации, чтобы добиться свадьбы от него?

(Попробуйте сунуть кляп ему в рот и похитить как невесту, перекинув через седло. В короне Победительницы только это и остается)

Спасибо что дочитали,

С уважением.