 

В США против Ассанжа вынесено второе обвинительное заключение

25.06.2020, 3:30, Новости дня

В США федеральное большое жюри вынесло против Джулиана Ассанжа второе обвинительное заключение. Основателя WikiLeaks обвиняют в связях с хакерами из группировки Anonymous и его участии в одном из крупнейших хищений секретных данных в истории США.

При этом в заключении жюри нет новых преступных эпизодов в дополнении к тем 18 статьям, по которым Ассанж обвиняется согласно судебному заключению от 2019 года. Новый документ лишь "расширяет масштаб сговора" вокруг краж информации, в которых Ассанжа обвинили ранее, передает РИА Новости.

Электронные письма, полученные хакерами Anonymous и взломщиком, связанным с LilzSec в результате атаки на разведывательную консалтинговую компанию, были опубликованы на сайте WikiLeaks, указывают в федеральном большом жюри США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа

16.06 / Беспорядки в Дижоне подавлял французский спецназ

08.06 / Показателям для ослабления карантина не соответствуют Киев и семь областей – Минздрав

17.04 / Пес в Италии отыскал больницу с умирающим от коронавируса хозяином

19.05 / Грузия: оппозиция призывает власти сдержать слово 

07.06 / В Минске полторы тысячи людей собрались, чтобы поставить подписи за альтернативных кандидатов в президенты

19.06 / Путин по телефону поддержал заболевшего коронавирусом Назарбаева

16.05 / Число умерших от коронавируса в России достигло 2537

17.04 / Министр здравоохранения обратился к россиянам

28.04 / Чиновник назвал причину «исчезновения» Ким Чен Ына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска