 

Лидер Косово отказался от визита в США после обвинений в военных преступлениях

25.06.2020, 3:30, Новости дня

Лидер непризнанного Косово Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений, сообщил спецпредставитель по мирным переговорам между Сербией и Косово Ричард Гренелл.

«Президент Косово только что сообщил нам, что он отменил свою поездку в Вашингтон после заявления Специальной прокуратуры [по Косово]. Я уважаю его решение не участвовать в консультациях до тех пор, пока не будут урегулированы юридические вопросы этих обвинений», – приводит слова Гренелла ТАСС.

В среду Специальная прокуратура по Косово сообщила, что подозревает Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели в совершении военных преступлений. В обвинительном акте говорится, что Тачи, Весели и ряд других лиц подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по 10 пунктам. В числе прочего им вменяются убийства, похищения людей, преследования и пытки. Как подчеркнули в инстанции, решение о публикации этой информации, связано с тем, что Тачи и Весели неоднократно пытались помешать работе Специального суда.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай и пять стран ЕС. В мае 2019 года лидер непризнанного Косово Хашим Тачи пригрозил объединением с Албанией в случае непризнания Евросоюзом.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто такой Хашим Тачи.



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