“Очередное дно пробито”, “Баба” в индуизме – святой человек”. Соцсети обсуждают диалог Арахамии и Корниенко о коллеге по фракции

25.06.2020, 3:25, Новости дня

23 июня во время визита в Николаев председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава парламентской фракции этой политсилы Давид Арахамии обсуждали свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву. Думая, что видеокамеры выключены, Корниенко сказал Арахамии: “Аллахвердиева – вообще красотка. Баба рабочая, как корабельная сосна. Она тут отх…ярит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую”. После публикации видео Аллахвердиева заявила, что Арахамия и Корниенко клялись ей, что не говорили ничего из опубликованного. Сегодня Корниенко извинился перед Аллахвердиевой и рассказал, что обсуждал не только ее, но и Татьяну Домбровскую, которую в “Слуге народа” рассматривают кандидатом на должность мэра Николаева.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на эти события. “ГОРДОН” собрал самые интересные комментарии.

“Да, с такими “друзьями” Зеленскому действительно и врагов не надо. А то, как они обсуждают нардепа из “Слуги народа” Ирину Аллахвердиеву из Николаева, – вообще днище. Это какие-то советские бабушки под подъездом, а не глава фракции и глава партии. В общем, очередное дно пробито”, – поделился мнением экс-нардеп Борислав Береза.

Извините, но животные из "Слуги народа" опять отличились. Теперь в Николаеве. Постарались Арахамия и Корниенко. Эти два… Posted by Borislav Bereza on Teisipäev, 23. juuni 2020

Береза добавил, что “Корниенко признал на своей странице, что видео не смонтировано, он все говорил и обсуждал именно Аллахвердиеву”.

Глава партии "Сосна народа" Александр Корниенко признал на своей странице, что видео не смонтировано, он все говорил и… Posted by Borislav Bereza on Kolmapäev, 24. juuni 2020

На этом фото глава партии "Сосна народа" Александр Корниенко и депутат, который по его определению не только поддутая, но еще "корабельная сосна". Это она поддутая? Да это же он надутый! И поддутый too much!!! Posted by Borislav Bereza on Kolmapäev, 24. juuni 2020

“Хватит обсуждать личные разговоры двух мужиков. Просто подумайте о том, что два политика, руководители правящей партии, обсуждали своего кандидата в мэры! А профессионализм и опыт кандидата вообще не обсуждался. За отсутствием такового”, – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Буду как обычно парадоксален.Только написал о скандальном обеде «Слуг Народа» в Днепре, как те же самые (!) персонажи… Posted by Borys Filatov on Teisipäev, 23. juuni 2020

“Маразм продолжает прогрессировать. Господи, зачем? Ну зачем такое говорить? Оскорблять уже не одну женщину, а двух. Видимо, чтобы Ирине было не одиноко. Кстати, раз Корниенко извиняется (уже второй раз, кстати), то может, есть за что, и уже Ирине следует принести извинения за свои обвинения в отношении СМИ?! Вот это вот “монтаж”, “вырвали из контекста” и т.д. Сделает ли она это? Полагаю, что нет. Если у человека отсутствует чувство собственного достоинства и готовность за себя постоять, то что уж говорить об умении признавать ошибки (тем более допущенные сознательно)?” – написала шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

Маразм продолжает прогрессировать. Господи, зачем? Ну, зачем такое говорить?!? Оскорблять уже не одну женщину, а… Posted by Sonya Koshkina on Kolmapäev, 24. juuni 2020

“Корниенко выпустил видеоблог, в котором извинился за сосну, тюнинг и рабочую бабу, объяснив, что так он выражал восхищение красотой и достоинствами колежанки. И по факту опровергнув свой предыдущий пост о том, что видео “Страны” – это монтаж. Нормально. Способны к обучению, хорошие мальчики. На будущее – камеру ставьте чуть выше, чтобы подбородков в кадре было вдвое меньше, и записывайте видео против света – так лицо смотрится свежее, а взгляд – честным и светлым”, – иронизирует заместитель главного редактора издания “Страна” Светлана Крюкова.

Корниенко выпустил видео-блог, в котором извинился за сосну, тюнинг и рабочую бабу, объяснив, что так он выражал… Posted by Svetlana Kryukova on Kolmapäev, 24. juuni 2020

“Когда глава “Слуги народа” Александр Корниенко приходил в эфир “Харда”, он мне показался скучным человеком. Все никак не мог связать двух слов об идеологии партии и тоскливо поглядывал в сторону. А вот подишь ты: как только речь о женщинах, он сразу оживляется, глаз горит, речь образной становится. “Баба рабочая, как корабельная сосна”. Пастернак. А вы говорите, что новые лица совсем не интересны”, – добавила журналистка и телеведущая Наташа Влащенко.

Когда глава СН Александр Корниенко приходил в эфир Харда- он мне показался скучным человеком. Все никак не мог связать… Posted by Natasha Vlaschenko on Teisipäev, 23. juuni 2020

“А как насчет такой версии? Депутаты от “Слуги народа” очень уважают свою коллегу, поэтому называли ее “баба”, что в индуизме означает “святой человек”. “Рабочая баба” (то есть очень трудолюбивая святая) – так уважительно отзываются о даме однопартийцы. А “корабельная сосна” – это о реинкарнации. Видите, зрады нет. Есть уважение, индуизм и нирвана. Надеюсь, все, кто травил депутатов, будто они не уважают женщин, найдут в себе силы извиниться”, – юморит блогер Антон Ходза.

А як щодо такої версії. Депутати СН дуже поважають свою колегу, тому називали її "баба", що в індуїзмі означає свята… Posted by Anton Hodza on Kolmapäev, 24. juuni 2020

Экс-депутат Киевсовета, бизнесмен Алексей Давиденко предложил женщинам-депутатам прийти в Верховную Раду в футболках с надписями “Я тебе не сосна” и “Я тебе не баба”.

Корабельная Сосна.Ты – женщина.Ты – депутат.Ты – член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та… Posted by Алексей Давиденко on Teisipäev, 23. juuni 2020

Telegram-канал “Темники Банковой” опубликовал разработанный политтехнологами внутренний документ политической силы “Слуга народа”, который призван объяснить депутатам, как нужно реагировать на скандал при участии руководства “слуг” Александра Корниенко и Давида Арахамии.

Не обошлось и без мэмов и шуток.

– Я тебе вчора бачила в ресторані з якоюсь жінкою- Це моя двоюрідна сосна Posted by Vitalii Chepynoga on Kolmapäev, 24. juuni 2020

ЕЩЕ ПРО СОСНУА вот с утра я уже думаю, что Корниенко знал, что его пишут и специально так сказал об однопартийке… Posted by Рома Чернышев on Kolmapäev, 24. juuni 2020

Останнє на сьогодніФотожаба Алексей Голобуцкий Posted by Сергій Руденко on Teisipäev, 23. juuni 2020

«Всё то Вы о корабельных соснах беспокоитесь, Юрий Венедиктович..»😂 Posted by Андрій Баранов on Kolmapäev, 24. juuni 2020