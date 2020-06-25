Наводнение на западе Украины. “Укрпошта” предупредила о задержках с доставкой писем и пенсий

25.06.2020, 3:25, Новости дня

В связи с наводнением в западных областях Украины возможны задержки с доставкой “Укрпоштой” посылок, писем и пенсии. Об этом сообщил в Facebook гендиректор “Укрпочты” Игорь Смелянский.

“Мы делаем все, чтобы вовремя доставить письма, посылки и, конечно, пенсии, при этом не ставя под угрозу жизни наших сотрудников. Сегодня и в ближайшие дни в связи с наводнением возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится, Львовской области. Там уже часто, к сожалению, просто нет дорог, по которым их можно доставить”, – заявил он.

По словам Смелянского, “Укрпошта” делает все возможное, чтобы восстановить стандартную работу.

“Мы также обеспечиваем сотрудников спецодеждой, чтобы они могли предоставлять вам услуги там, где это только возможно, уже сегодня”, – добавил он.

Уважаемые клиенты! Мы делаем все, чтобы вовремя доставить Ваши письма, посылки и конечно пенсии, при этом не ставя под… Posted by Igor Smelyansky on Kolmapäev, 24. juuni 2020

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено более 7 тыс. домов в 233 населенных пунктах, разрушено около 140 км автодорог и 34 моста, пронформировала 24 июня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

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