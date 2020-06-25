 

Times о параде Победы – Путин продемонстрировал силу и новое вооружение

25.06.2020, 3:10, Новости дня

В параде Победы в Москве впервые приняли участие арктический танк Т-80БВМ, огнемётная система ТОС-2 «Тосочка» и зенитно-ракетная система С-350 «Витязь», передаёт The Times. К российскому президенту Владимиру Путину на мероприятии присоединились лидеры бывших советских государств, таких как Белоруссия, Казахстан и Узбекистан, а также президент Сербии Александр Вучич.


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Россия продемонстрировала силу и новейшее вооружение во время парада Победы, за которым на Красной площади в Москве наблюдал российский лидер Владимир Путин, пишет The Times.

Издание напоминает, что изначально парад был запланирован на 9 мая, но был отложен в связи со вспышкой коронавируса. «Слава героям! Ура!» — заявил Путин 24 июня на параде, в ходе которого маршем по Красной площади «в честь 75-й годовщины капитуляции фашистской Германии перед Советским Союзом» прошли около 14 тыс. солдат и проехала военная техника.

Наряду с танками времён Второй мировой войны, таким как Т-34, РФ продемонстрировала последние пополнения своих вооруженных сил.

Как отмечает The Times, РФ вновь открыла военные базы в Арктике советских времён и усилила Северный флот на фоне стремления Кремля расширить своё присутствие в регионе.

В частности, танк Т-80БВМ был развёрнут на арктических военных базах в декабре. Машины адаптированы к работе в арктических условиях — газотурбинные двигатели запускаются в 40-градусный мороз. Скорость, которую можно развить на модернизированном варианте боевого танка Т-80, равняется 70 км в час. Штатное вооружение позволяет вести огонь с расстояния в 3 км.

Также была продемонстрирована новая зенитно-ракетная система С-350 «Витязь». Предназначенные для противодействия тактическим баллистическим и крылатым ракетам, а также вражеским самолётам, С-350, как полагают некоторые аналитики, были развёрнуты в Сирии для проведения испытаний. В качестве потенциальных покупателей систем были упомянуты Индия, Армения и Вьетнам.

Кроме того, впервые приняла участие в параде в Москве новейшая огнемётная система ТОС-2 «Тосочка».

Над Красной площадью также пролетели десятки военных самолётов, в том числе истребители Су-35, которые были замечены в боевых действиях в Сирии.

К Путину на мероприятии присоединились лидеры бывших советских государств, таких как Белоруссия, Казахстан и Узбекистан, а также президент Сербии Александр Вучич, при этом, как отмечает The Times, никто из них не надел маску.



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