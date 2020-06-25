Milliyet – новые интересы Турции вызывают трения в НАТО

25.06.2020, 3:10, Новости дня

В результате дипломатических и военных ходов, предпринятых в последнее время, Турция начала заставлять ощущать свое присутствие от Ближнего Востока до Восточного Средиземноморья и Северной Африки, пишет Milliyet. Это повышает риск противостояния и трений внутри НАТО, в результате чего достижение компромисса осложняется, отмечает автор.



Reuters

За последнее время между Турцией и Францией уже не раз возникали споры, констатирует Milliyet. В частности, Париж выступает против военных операций Анкары в Сирии, а также активно поддерживает греческую администрацию Кипра и Грецию в противовес турецким устремлениям. Если вспомнить также известную позицию Франции относительно «геноцида армян» и членства Турции в ЕС в недавнем прошлом, то истоки двусторонней напряжённости становятся очевидными, отмечает автор.

Но на прошлой неделе у берегов Ливии в Восточном Средиземноморье произошёл более серьёзный инцидент, к расследованию которого пришлось подключить НАТО. Версии сторон разнятся: Франция заявила, что турецкий фрегат якобы «преследовал» французский военный корабль, участвующий в миссии НАТО и попытавшийся проверить грузовое судно, предположительно перевозившее оружие в Ливию. Однако Турция категорически опровергла все эти обвинения, пишет Milliyet.

После чего Париж попытался оказать на Турцию давление уже на платформе НАТО, сообщается в статье. Какие результаты даст расследование в НАТО этого инцидента и насколько оно ослабит напряжённость, пока неизвестно. Но тот факт, что два члена альянса оказались почти на грани вооружённого столкновения, вызывает тревогу, подчёркивает автор: «Это не первый и не единственный случай, который заставляет сказать о НАТО: «Что это за альянс?»

Конечно, члены этой организации могут иметь разные взгляды на определённые вопросы, учитывая демократическую структуру НАТО — и даже несмотря на разные интересы и мнения, в целом чаще всего удаётся приходить к консенсусу, говорится в статье. Но в последнее время принципиальные расхождения и споры Турции с некоторыми союзниками по НАТО фактически перерастают в ссоры и даже создают риск конфликтов, подчёркивает Milliyet.

В частности, в отношениях с Грецией также разгорелся «словесный поединок» и нарастаёт напряжённость, сообщается в статье: «Язык и стиль, которые при этом используются, создают впечатление, что речь идет не о двух союзниках, а о двух враждебных странах». На фоне этого частым явлением стали и «воздушные стычки» над Эгейским морем — как проявление взаимной демонстрация силы в воздухе и на море между Турцией и Грецией, констатирует автор. Это тоже повышает опасность локального конфликта.

Истоки этих споров кроются в том, что Турция в результате дипломатических и военных ходов, предпринятых в последнее время, заставляет остальные страны ощущать своё присутствие и роль в обширном регионе, от Ближнего Востока до Восточного Средиземноморья и Северной Африки, подчёркивается в статье. И это вызывает определённое недовольство.

Например, Франция — страна, с которой у Анкары исторически сложились очень давние отношения и дружба, пишет Milliyet. Однако в основе нынешней напряжённости лежит противостояние, возникшее из-за различий интересов. Французы тоже активно пытаются «самоутвердиться» и сохранить своё влияние и роль в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, прежде всего в Ливане и Сирии, поясняется в статье: «С точки зрения Парижа, это геостратегическое поле деятельности Франции, которое охватывает и Африку». И в этом контексте турецкая политика, конечно, рассматривается как конкуренция, отмечает автор.

Вопрос заключается в том, как Турции следует избегать споров и конфликтов в отношениях с теми союзниками по НАТО, с которыми она конкурирует в сфере геополитических интересов. По мнению автора, поведение Франции и Греции наглядно показывает, что эти страны не хотят считаться с существованием «новой Турции» и не стремятся обеспечить согласие и баланс между своими интересами и интересами Анкары, пытаясь при этом даже «указывать» Турции, чтобы она знала своё место.

В то же время и Анкара, которая стремится активно отстаивать свои новые интересы и зоны влияния, зачастую идёт на риск противостояний. Это вызывает новые трения, в результате чего достижение компромисса осложняется, подчёркивается в статье. Чтобы урегулировать эти разногласия и устранить напряжённость, членам НАТО следует сверять интересы посредством «диалога между союзниками-конкурентами и разработку реалистичной политики на этой основе», заключает Milliyet.