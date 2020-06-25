Апелляционный суд распорядился закрыть уголовное дело в отношении Майкла Флинна

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25.06.2020, 2:55, Новости дня

Апелляционный суд распорядился в среду, чтобы федеральный судья закрыл уголовное дело в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Это решение стало победой Министерства юстиции и официально положило конец политически острому делу.

Апелляционный суд округа Колумбия не позволил судье Эммету Салливану самостоятельно принять решение о том, следует ли удовлетворить ходатайство Минюста о снятии обвинений с Флинна, который ранее дважды признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с российским послом Сергеем Кисляком.

Салливан планировал 16 июля провести слушания с участием бывшего судьи Джона Глисона, которого он назначил независимым экспертом для рассмотрения вопроса о закрытии дела. Теперь ему не удастся это сделать.

«В данном деле действия окружного суда приведут к конкретному ущербу в плане реализации исключительных обвинительных полномочий исполнительной власти», – написала в своем заключении судья Неоми Рао, которая была назначена Трампом.

Судья Роберт Уилкинс, назначенный при администрации Обамы, не согласился с решением двух других членов коллегии.



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