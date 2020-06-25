Министр обороны Германии: мы готовы бороться с российской угрозой

25.06.2020, 2:55, Новости дня

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), выступая в среду, 24 июня, на организованном вашингтонским «Атлантическим Советом» (Atlantic Council) веб-мероприятии, отметила, что, несмотря на потенциальный вывод американских войск из страны, о чем ранее заявлял президент Трамп, трансатлантические отношения остаются крепкими.

Как подчеркивает Крамп-Карренбауэр, во время прошедшей на прошлой неделе телеконференции министров обороны стран НАТО Марк Эспер, министр обороны США, заявил, что фокус Вашингтона на трансатлантические отношения и крепкая связь с Европой должны оставаться в силе. Министр обороны Германии также добавляет, что НАТО остается важной структурой для обеспечения безопасности не только Европы, но и самих Соединенных Штатов: «На протяжении десятилетий США могли убедиться в надежности партнеров по НАТО. Хотелось бы напомнить и то, что пункт коллективной защиты альянса был задействован только единожды – после 11-го сентября, когда мы все направили наши силы в Афганистан, встав на сторону наших американских друзей. И мы все потеряли там своих мужчин и женщин».

Министр добавляет, что в Германии также размещается и европейский штаб Военно-воздушных сил США, и для союзников – важно доверять друг другу и координировать свои планы и цели. При этом, надежность США является значительным фактором, а сам альянс, несмотря на разногласия, должен оставаться единым при столкновении с новыми угрозами, такими как Китай, рост терроризма или российская агрессия. Для обеспечения своей безопасности члены альянса также должны увеличивать расходы на оборону, модернизировать свои оборонные возможности и инфраструктуру. В то же самое время Европа в некоторых вопросах должна меньше полагаться на США, усиливая в рамках альянса свой оборонный потенциал. Например, террористические угрозы, исходящие от стран Африки, могут иметь больший приоритет для Европы, чем для Америки, подчеркивает министр.

Относительно возможного перемещения американских войск из Германии Крамп-Карренбауэр отмечает, что если администрация президента США решит вывести американские силы за пределы Европы, например в Индо-Тихоокеанский регион, то это будет сигнализировать о наличии нового стратегического фокуса Вашингтона. Если войска будут перемещены внутри европейского континента, то их переброс в западную часть Европы может отослать ложный сигнал о снижении заинтересованности США в вопросах европейской безопасности, считает министр. При перемещении же войск в восточную часть, например, в Польшу, необходимо учитывать наличие «Основополагающего акта Россия – НАТО» от 1997 года, который регулирует взаимные отношения сторон, и согласно которому альянс принял обязательство не размещать свои войска вдоль российских границ на постоянной основе.

«Это важный документ, особенно в то время, когда Россия ведет себя все более решительно, – подчеркивает министр. – И важно, чтобы НАТО и партнеры по НАТО оставались едиными и придерживались этого договора, с положениями которого мы согласились».

В то же самое время, отмечает Крамп-Карренбауэр, аннексия Россией Крыма и начало конфликта в восточной Украине в 2014 году заставили альянс почувствовать реальность угрозы со стороны Москвы. Однако, наличие этой угрозы воспринимается в странах Европы по-разному. В западноевропейской части угроза со стороны Кремля ощущается меньше, но вызывает серьезную обеспокоенность в странах Восточной Европы. Особенно – угроза нарушения Россией их воздушного пространства или наличия российских подводных лодок вблизи их территориальных вод, подчеркивает министр. Столкнулась с российской агрессией и Германия, например, в виде кибер-атак на парламент страны и убийство бывшего чеченского боевика на своей территории, организованного, как считают германские власти, российской стороной.

Поэтому для Германии, которая перенимает полугодовое председательство в Совете Европейского союза с 1 июля, выравнивание восприятия российской угрозы в странах Европы и разработка «стратегического компаса» в отношении России является одним из приоритетов, отмечает министр: «Самый важный шаг к наличию общего стратегического понимания заключается в том, чтобы у нас было скоординированное и согласованное восприятие угрозы, исходящей со стороны России. Россия является важным партнером. Это важный сосед. В России живут замечательные люди. Но мы видим агрессивную, напористую политику, исходящую от российского руководства».

Историческая сфера влияния России нуждается в защите от нее, а действия Москвы по отношению к Украине говорят о том, что «Россия не уважает право на самоопределение других стран», добавляет Крамп-Карренбауэр.

«Впервые со времен Второй мировой войны европейские границы были изменены силой. И это резко контрастирует с теми основными ценностями альянса, которые мы разделяем, – отмечает она. – Попытки перезапустить и перезагрузить отношения с Россией предпринимались неоднократно. Я считаю, что Россия должна очень четко понимать, что мы в Европе и в НАТО сильны, что мы выполняем то, что говорим, и что мы готовы бороться с угрозой, которую представляет Россия».

Министр также напомнила об усилении НАТО защиты своего восточного фланга от потенциальной российской угрозы. Так, в рамках политики сдерживания союзники альянса разместили в странах Балтии и Польше на ротационной основе четыре международных батальона коалиционных войск и усилили защиту воздушного пространства государств членов-НАТО.

В то время, как союзники альянса считают важным избегать излишней провокации Кремля в своих ответных действиях, они должны помнить о том, что угроза со стороны России исходит в связи с наращиванием Москвой своего ядерного арсенала и усилением конвенциональных военных мощностей, добавляет Крамп-Карренбауэр: «Мы должны найти общий ответ со стороны НАТО – не только относительно нашей ядерной стратегии, но и в отношении того, как мы реагируем на новые российские системы в области обычных вооружений. И это обсуждение мы собираемся провести в ближайшие месяцы».

С этой целью Германия проводит сегодня соответствующий анализ ситуации, подытожила министр обороны ФРГ.