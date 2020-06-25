У Солнца были обнаружены новые частицы
25.06.2020, 2:45, Новости дня
Во время нового эксперимента ученым удалось обнаружить нейтрино, которые образовываются во время второго важного процесса синтеза звезды, приводящего Солнце в действие.
При помощи детектора Borexino специалистам удалось раскрыть два процесса, которые приводят Солнце в действие. В ходе протон-протонной цепной реакции, которая является источником около 99% энергии звезды, в ядре Солнца водород сливается с гелием. Другой группой реакций синтеза является цикл CNO углерода, азота и кислорода, которые позволяют реакциям протекать.
Чтобы поставить эксперимент по обнаружению неуловимых нейтрино, которые сопровождают цикл CNO, ученым понадобились годы.
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