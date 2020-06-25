Мнение: Расово-гендерная биология

25.06.2020, 2:42, Разное

Чернокожие женщины-ученые отсутствуют в учебниках по биологии

Учебники по биологии в США показывают, что на одну женщину-ученого приходится 7 ученых-мужчин.

И чернокожие женщины не были представлены ни разу ни в одной из проанализированных работ.

Исходя из нынешних показателей, пройдут столетия, прежде чем книги, используемые для обучения студентов-биологов в США, будут соответствовать разнообразию их читателей, говорят исследователи.

«Мы не видели, например, чернокожих женщин-ученых в любом учебнике», – говорит доктор Сисси Баллен из Обернского университета в Алабаме, США.

В ходе исследования было проанализировано более 1000 научных названий, представленных в семи современных учебниках по биологии, которые используются для обучения магистрантов, изучающих науку и медицину в США.

Они варьировались от исторических личностей, таких как Чарльз Дарвин и Грегор Мендель, до современных ученых, таких как Джейн Гудолл.

В целом, 13% представленных ученых были женщины, в то время как 6,7% были из чернокожего, азиатского и этнического происхождения.

Предыдущее исследование показало важность разнообразных ролевых образцов для подражания в науке, сказал д-р Баллен.

«Не иметь возможности увидеть кого-либо, подобного им, в таких фундаментальных учебниках, которые они используют, я думаю, это имело бы действительно негативный эффект», – сказала она.

По словам исследователей, в последние годы были достигнуты определенные успехи, особенно в том, что касается женщин и азиатских мужчин.

Несмотря на это, изображенные ученые не являются репрезентативными для своей целевой аудитории, особенно среди азиатских и латиноамериканских женщин, в то время как чернокожая женщина вообще не была представлена.

Издателям учебников «поручено сбалансировать точное изображение истории, демонстрируя при этом современную науку, которая отражает разнообразие учащихся», – сказали они.

Биология относительно гендерно разнообразна по сравнению с другими областями науки, такими как физика. В США около 60% выпускников по биологии – женщины.

https://www.bbc.com/news/science-environment-53158292 – цинк

Ну тут очевидно необходимо квотирование, чтобы "не ждать столетия".

Если квота выбрана, то путь в науку должен быть закрыть.

Необходимо установить расово-гендерные стандарты, чтобы обеспечить максимальную инклюзивность и расово-гендерное разнообразие науки.

Обязать, чтобы было как минимум 50% женщин, 33% процента черных, каждый 10-й должен быть геем или лезбиянкой.

При этом 5% должны быть трансгендерами, а 5% – инвалидами 1-й или 2-й группы. 5% должны быть вегетарианцами.

За исполнением квот должна следить гендерно-расовая полиция с самыми широкими полномочиями, вплоть до отправки в центры расово-гендерного перевоспитания.

В общем, без правильного процентного подхода к расовым и гендерным вопросам проблему не решить.