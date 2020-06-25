Военные Армии обороны Израиля остановили колонну с премьер-министром Палестины

25.06.2020, 2:19, Новости дня

Военные Армии обороны Израиля не разрешили проехать в Иорданской долине колонне автомобилей, в которой находились премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе, а также министры его правительства. Об этом сообщило издание Al-Quds.

Как отмечается, колонна с Штайе направлялась в деревню Фасаиль, где было запланировано заседание правительства Палестины по обсуждению противодействия планам Израиля касательно аннексии Иорданской долины. Но военнослужащие израильской армии преградили дорогу колонне. В результате Штайе вышел из машины и отправился в деревню пешком, за ним последовали остальные министры. Заседание состоялось, передает РИА Новости.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века". Как сообщил премьер, распространение суверенитета Израиля на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдет 1 июля. Позднее министр водных ресурсов и высшего образования Израиля Зеев Элькин сообщил в интервью местным журналистам, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или даже недель.

Власти Израиля начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Так, сменный премьер-министр Бени Ганц распорядился ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.