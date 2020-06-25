 

Военные Армии обороны Израиля остановили колонну с премьер-министром Палестины

25.06.2020, 2:19, Новости дня

Военные Армии обороны Израиля не разрешили проехать в Иорданской долине колонне автомобилей, в которой находились премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе, а также министры его правительства. Об этом сообщило издание Al-Quds.

Как отмечается, колонна с Штайе направлялась в деревню Фасаиль, где было запланировано заседание правительства Палестины по обсуждению противодействия планам Израиля касательно аннексии Иорданской долины. Но военнослужащие израильской армии преградили дорогу колонне. В результате Штайе вышел из машины и отправился в деревню пешком, за ним последовали остальные министры. Заседание состоялось, передает РИА Новости.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века". Как сообщил премьер, распространение суверенитета Израиля на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдет 1 июля. Позднее министр водных ресурсов и высшего образования Израиля Зеев Элькин сообщил в интервью местным журналистам, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или даже недель.

 

Власти Израиля начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Так, сменный премьер-министр Бени Ганц распорядился ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Брат Джорджа Флойда выступил с эмоциональной речью в Конгрессе

20.05 / Госдеп США расценивает слова Зеленского о разговорах Байдена и Порошенко как вмешательство в американские выборы – СМИ

26.05 / Нефть подорожала на признаках восстановления спроса

25.05 / Мнения: Пандемия не приведет к появлению нового мира

06.06 / Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи шоу-бизнесу

25.04 / Врач Елизаветинской больницы Петербурга умер после заражения коронавирусом

05.06 / Без очередей и в масках. В Госавиаслужбе утвердили требования к полетам во время карантина

18.05 / Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля

20.05 / Главный раввин РФ назвал коронавирус карой за разобщенность людей

18.06 / Освобожденный из тюрьмы в США программист Лисов рассказал о заключении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска