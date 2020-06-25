Что изменится в жизни россиян с 1 июля

25.06.2020, 2:19, Новости дня

Повторная выплата пособий семьям с детьми, распространение налогового режима для самозанятых на все регионы, полноценное открытие туристического сезона в России, изменение правил прохождения медосмотра для водителей, расширение перечня товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке, индексация пенсий некоторым категориям пенсионеров — об этих и других изменениях, которые начнут действовать с 1 июля, читайте в подборке сайта Вести.Ru.

Единовременная выплата пособия семьям с детьми

В июле граждане РФ получат еще одну единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет. Соответствующий указ 23 июня подписал президент Владимир Путин. Пособие будет единовременным, его размер — 10 тысяч рублей. Оно начисляется автоматически и не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении каких-либо других мер соцподдержки.

Распространение налогового режима для самозанятых на все регионы страны

С 1 июля все российские регионы смогут вводить налоговый режим для самозанятых. При этом, согласно предложениям Владимира Путина, сделанным в обращении 23 июня, статус самозанятого можно будет получить не с 18, а с 16 лет.

В РФ в настоящий момент зарегистрировано 700 тысяч самозанятых. Эксперимент по введению данной налоговой схемы Путин предложил распространить на все регионы. Это позволит людям "официально и спокойно работать", отметил президент. Он рассказал, что правом зарегистрироваться в качестве самозанятого работника смогут воспользоваться порядка трех миллионов россиян. Начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, рассказал Путин. Так, чтобы не отвлекать ресурсы от развития дела на уплату налогов, им будет предоставлен налоговый капитал в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ).

Открытие межрегионального туризма и детский отдых

С 1 июля в российских регионах полноценно заработает туристическая отрасль — все популярные туристические направления в РФ будут открыты для межрегиональных поездок, сообщили в Ростуризме.

Ранее о том, что страна готова к постепенному открытию курортного сезона и снятию введенных из-за коронавируса ограничений, заявлял премьер-министр Михаил Мишустин. Первыми во многих регионах возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Теперь начинают функционировать и обычные гостиницы. Для всех организаций, которые занимаются лечением людей на курортах и размещением туристов, Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавируса. Также разработаны санитарные правила перевозок на различных видах транспорта.

С 1 июля официально стартует и детская оздоровительная кампания (в шести регионах она уже началась). Принимать решение об открытии учреждений будут отдельно в каждом регионе, исходя из эпидемиологической ситуации. В частности, на Кубани пока откроются только детские санатории, имеющие медицинскую лицензию, а отдыхать в них смогут только жители региона.

С 15 июля частично может быть возобновлено международное авиасообщение. Предполагается, что в первую очередь будут открыты границы с государствами ЕАЭС и СНГ. Сначала полеты возобновят несколько крупных перевозчиков. Главные условия — стабильное сокращение выявленных случаев COVID-19 и соблюдение строгих санитарных правил на борту.

Обязательная маркировка лекарств, обуви и табака

С 1 июля в РФ расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке. Теперь эти правила будут распространяться на лекарственные препараты, обувь и табак. Эти правила уже давно действуют для сигарет и папирос, а теперь будут касаться и всех остальных категорий табачных изделий.

Когда вся система маркировки заработает в полную силу, потребители смогут проверить качество и подлинность товаров, проверив код на упаковке через специальные сканеры или мобильные приложения в смартфоне.

Особенно это актуально в отношении лекарственных препаратов. Все компании, осуществляющие их производство, хранение, ввоз в страну, реализацию, применение и уничтожение, должны будут вносить информацию о них в систему мониторинга движения лекарств. Оборот препаратов без цифровых кодов будет запрещен. При этом реализация немаркированных лекарств, поступивших в продажу до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности. Кроме того, Комитет Госдумы одобрил поправки, позволяющие в случае необходимости предоставлять возможность отсрочки обязательной маркировки для ряда препаратов.

До конца года в этот список товаров с обязательной маркировкой могут добавиться духи и туалетная вода, шины и покрышки, белье, фотокамеры и различные предметы одежды. До 2024 года маркировка может коснуться всех продаваемых в РФ товаров.

Индексация пенсий

С 1 июля будут проиндексированы выплаты некоторым категориям пенсионеров. Теперь бабушки и дедушки, ставшие опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, будут получать индексированные ежемесячные выплаты.

Ранее они получали вознаграждение (около 3-4 тысяч рублей), из-за чего их относили к числу работающих пенсионеров, поэтому их пенсии не попадали под ежегодную индексацию. Закон, исправляющий данную ситуацию, был принят Госдумой в марте, после чего документ подписал президент Владимир Путин. По оценке авторов инициативы, данная индексация коснется почти 30 тысяч граждан.

Также с 1 июля будет восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, закончившим трудовую деятельность. Таким гражданам сделают перерасчет с учетом всех пропущенных плановых индексаций. Появятся и две новые льготы: доплата за возраст с 75 лет и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух МРОТ (24300 рублей).

Новости для автовладельцев: медсправки, тюнинг и праворульные машины

С 1 июля вступает в силу новый порядок проведения медосвидетельствования для получения или продления водительских прав. Тем, у кого врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, теперь придется сдавать дополнительные анализы крови и мочи.

Первоначально в Минздраве планировали сделать такие исследования обязательными для всех, что удорожило бы получение медсправки в несколько раз. Нововведения должны были вступить в силу еще в ноябре 2019 года, однако президент Владимир Путин раскритиковал это решение. В итоге вступление документа в силу было отложено, а сами правила переработаны. Теперь специфические анализы будут назначать только тем, у кого врач выявит симптомы алкоголизма или наркозависимости. Для всех остальных правила медосмотра останутся прежними.

С 1 июля вводятся новые правила регистрации тюнингованных автомобилей. Водители, пожелавшие модернизировать свое транспортное средство, обязаны будут посетить техническую лабораторию. В частности, проведение расширенных технических испытаний потребуется при установке в машину газового оборудования, оснащении автомобиля силовыми бамперами или экспедиционными багажниками, а также при замене штатных кресел.

Кроме того, с 1 июля вступает в силу запрет на ввоз на территорию РФ строительной спецтехники, самосвалов, экскаваторов, грузовиков с манипуляторами, а также тягачей и пассажирских автобусов с правым расположением руля. Праворульные легковые машины граждане смогут ввозить только с индивидуальной сертификацией и получением свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, уточняет агентство "Прайм".

Выбор формата трудовой книжки

С 1 июля по 31 декабря работающие граждане должны сделать выбор, в какой форме работодатель будет вести их трудовую книжку — в новом электронном формате или по-прежнему в бумажном варианте.

Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу 1 января 2020 года. Теперь работодатели обязаны в электронном виде предоставлять в Пенсионный фонд сведения о приеме на работу, переводе на другую работу или об увольнении сотрудников. Однако у самих работников есть возможность выбора формата их трудовой. Уведомить сотрудников о возможности выбрать бумажную или электронную трудовую книжку, а также об изменениях в трудовом законодательстве работодатели обязаны до 30 июня.