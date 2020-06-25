 

Зеленский пожелал участникам ВНО 200 баллов и посоветовал “дезинфицировать все, что можно”

25.06.2020, 2:18, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам внешнего оценивания образования, он записал видеоролик, который выложил в Facebook 24 июня.

“В этом году все не очень справедливо. У вас из-за коронавируса не было нормального последнего звонка, не было выпускного. Как вы сейчас говорите, как говорит моя дочка: “Был полный треш”. Но завтра у вас ВНО, важный день”, – сказал глава государства.

Он выразил надежду, что важный для участников ВНО день пройдет хорошо, и дал несколько советов.

“Помните, самое главное – масочки, расстояние друг от друга. И пожалуйста, все дезинфицируйте. Все, что можете. Все зависит от вашей фантазии. Обычно я всем желаю температуру 36,6, но вам желаю 200 баллов. Всем здоровья и успехов”, – сказал Зеленский.

Щасти на ЗНО!

Posted by Володимир Зеленський on Kolmapäev, 24. juuni 2020

25 июня в Украине начинается основная сессия ВНО. В 2020 году программу проведения внешнего оценивания открывает тест по математике. По информации портала “Освіта.uа”, тест по математике входит в тройку популярных предметов среди выпускников школ. К участию в тестировании зарегистрировано более 186 000 человек.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил его из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина. Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн. Пробная сессия стартовала 15 июня. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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