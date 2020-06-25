 

Guardian – на здоровье сэкономили — американский доктор заявил, что коронавирус «поставил США на колени»

25.06.2020, 2:01, Новости дня

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что несмотря на все усилия врачей, коронавирус «поставил страну на колени», пишет The Guardian. По мнению доктора, причиной стало хроническое недофинансирование ключевых аспектов здравоохранения в предыдущие годы, что заставляет правительство сейчас вливать в него огромные средства.


Reuters

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США доктор Роберт Редфилд заявил в своём выступлении перед конгрессом, что коронавирус «поставил страну на колени». Поводом для такого утверждения во многом стала цифра в 2,3 миллионов заболевших вирусом американцев при более чем 121 тыс. смертей, пишет The Guardian.

В ходе слушаний в американской столице Редфилд сообщил, что основополагающие элементы общественного здравоохранения США не получали необходимого финансирования в течение длительного времени, в связи с чем в них срочно требуется влить большое количество средств.

«Мы делаем всё возможное, чтобы справиться с этим вирусом, но реальность такова, что он поставил нашу страну на колени, — заявил доктор. — Мы, по всей видимости, потратим 7 триллионов долларов из-за одного маленького вируса».

Ранее администрация Дональда Трампа подверглась жёсткой критике за её медлительную реакцию на ранних стадиях распространения коронавируса в начале 2020 года, особенно когда американский лидер пытался преуменьшить как значимость заболевания, так и его последствия для США.

По словам Редфилда, в США основные элементы общественного здравоохранения на всех уровнях страдают от хронического недофинансирования, причём сюда относятся такие сферы, как анализ данных, «запас прочности лабораторного фонда», кадровая политика, а также потенциал реагирования на чрезвычайные ситуации. В этой связи, призвал доктор, США настала пора увеличить уровень финансирования системы здравоохранения.

При этом ранее главный специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил о том, что медики будут наращивать количество тестов на COVID-19 — несмотря на то, что буквально за несколько часов до него Трамп, напротив, на полном серьёзе призвал количество тестов уменьшить.

Вместе с тем Фаучи выразил «осторожный оптимизм» насчёт сроков появления вакцины, предположив, что она будет готова в конце этого или начале следующего года.

При этом эксперты беспокоятся о том, что может произойти, если пандемия коронавируса не ослабнет до прихода сезонного гриппа осенью. В таком случае, по их мнению, нагрузка на систему здравоохранения может достигнуть критического уровня.



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