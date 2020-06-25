 

Итоги переговоров президентов США и Польши: совместное заявление

25.06.2020, 1:50, Новости дня

Польша по-прежнему является одним из самых надежных партнеров США в Европе и в блоке НАТО, и сотрудничество между странами во всех сферах, включая энергетическую безопасность, оборону и экономику, будет укрепляться. Об этом говорится в совместном заявлении Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды, которое было выпущено в среду по итогам переговоров лидеров США и Польши в Вашингтоне.

В заявлении подчеркивается, что Соединенные Штаты и Польшу связывает многовековая дружба и партнерские отношения, основанные на общих ценностях и интересах.

Пандемия COVID-19 еще раз подчеркнула важность этих ценностей и необходимость их защиты и продвижения. Соединенные Штаты и Польша, в сотрудничестве с другими союзниками и партнерами-единомышленниками, будут работать вместе, чтобы восстановить экономику, защитить критически важную инфраструктуру и технологии, а также диверсифицировать цепочки поставок.

Обе страны также объединят усилия по борьбе с дезинформацией, в особенности, когда речь идет об исторических истинах, касающихся Второй мировой войны.

США и Польша также обязались продолжить сотрудничество в поисках лекарств и вакцин против COVID-19.

Обе страны по-прежнему остаются стратегическими партнерами и будут углублять сотрудничество в области обороны, в том числе путем дальнейшей реализации Совместных деклараций от 12 июня 2019 года и 23 сентября 2019 года и разработки планов по укреплению военных связей, расширению возможностей для обороны и стратегического сдерживания в Польше.

Трамп и Дуда подтвердили приверженность росту инвестирования в оборонный потенциал обеих стран и стремление к справедливому распределению бремени по укреплению трансатлантической безопасности и сотрудничества через НАТО. Польша будет модернизировать свои вооруженные силы, в том числе, закупая у США новейшее вооружение.

В декларации подчеркивается, что энергетическая безопасность имеет решающее значение для национальной безопасности. США в скором времени начнут поставки в Польшу сжиженного природного газа. Кроме того, новая глава энергетического сотрудничества между двумя странами связана с партнерством в развитии польской атомной энергетики.

США и Польша вновь заявили о поддержке "Инициативы трех морей", которая укрепляет региональную энергетическую, транспортную и информационную связь между Адриатическим, Черным и Балтийским морями посредством прозрачных, рыночных и справедливых инвестиций, стимулируя экономический рост и укрепление демократических ценностей.

Свободная, справедливая и взаимная торговля позволила Польше, США и всему миру процветать, стимулируя инновации и развитие и создавая миллионы рабочих мест. Торговля между Соединенными Штатами и Польшей выросла с 2016 года более чем на 50%. Обе страны также будут продолжать содействовать расширению торговли и инвестиций, особенно в современные технологии.

Президенты также подчеркнули важность обеспечения безопасности телекоммуникационных систем, подтвердив совместную декларацию от 2 сентября 2019 года и обязавшись сотрудничать в разработке технологических решений следующего поколения и использовать в своих сетях 5G только безопасных и надежных поставщиков.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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